مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.. سياحة بيئية وتعليمية

يقع مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بين تكوينات الطبيعة الخلابة في حديقة الحيوانات بالعين كجوهرة معمارية فريدة، يمتد على مساحة 12500 متر مربع، بتصاميمه المستوحاة من الموروث الإماراتي البيئي، حيث سيعيش الزوار تجربة سياحية وتعليمية لا تنسى، خاصة أن المركز يخلد رؤية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تجاه الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

معارض تفاعلية

يعد المركز صرحاً تعليمياً وسياحياً يناسب جميع الأعمار، ودليلاً معرفياً رائعاً من خلال المعارض التفاعلية الخمسة، وهي معرض تكريم الشيخ زايد، وصحراء أبوظبي عبر الزمن، وأهل الصحراء، ونظرة نحو المستقبل، وعالم أبوظبي الحي، وجميعها تنقل صوراً واقعية عن الحياة الإماراتية بطابع فريد ومبتكر.

من لا يعرف صحراء الإمارات وكنوزها الطبيعية يمكنه الآن اكتشافها عبر هذه المعارض التفاعلية، حسب ما ذكره خالد الريسي، مرشد ثقافي، التي تحتوي على تصاميم ومحتوى غني بالموروث البيئي صممت بطرق هندسية جذابة تضمن سهولة إيصال المعلومات للمتلقي.

مبنى مستدام

مبنى مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، هو أول مبنى في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحصل على تصنيف خمس لآلئ في نظام الاستدامة في مرحلة التصميم والشهادة البلاتينية (لييد) عن برنامج الاستدامة العالمي، حيث كما وصف الريسي سيشعر كل زائر بالانبهار من دقة الإنشاء وجمال التصاميم التي تعكس مفهوم الاستدامة بروح وشكل جديد.

شاشات عرض تروي ارتباط أسافنا ببيئتهم الصحراوية | من المصدر

صديق للبيئة

من بين الأمور التي تستوقفك خلال زيارة مبنى التبريد هو تصميم نظام التبريد الذي يعتمد على المياه المكررة، والتي تستخدم في تبريد المركز من خلال أنابيب صغيرة تبرد أرضيات المركز، علاوة على أن شكل المبنى مستوحاة من نظام المشربيات القديمة، يضيف خالد الريسي عن تفاصيل أخرى كالأصباغ والإضاءة، إذ تم اعتماد الأصباغ الخشنة فاتحة اللون التي تساعد في التبريد، وبهذا يحقق المركز نسبة 50% في توفير المياه.

على خطى زايد

أقوال وحكم ورؤية الشيخ زايد تنتشر في أرجاء المركز، حيث يشعر كل من يزوره بقصة الدولـــة وحكاية مؤسسها، وتعتبر قاعة «تكريم الشيخ زايد» تخليداً لاهتمام مؤسس الدولة بالصحراء والحياة البرية، يقول الريسي: «تتضمن القاعة أربع شاشات عرض كبيرة تروي قصة ارتباط أسلافنا ببيئتهم الصــحراوية، وحـــكاية توحد الناس حول الرؤيـــة الثاقبة للوالد المؤسس في إقامة دولة حديثة وقيادة شعب متحد في نقلة تاريخية سريعة يشهد لها».

دليل معرفي

يضم المركز قرابة 10.900 مصدر معرفي، وثلاث قواعد بيانات إلكترونية مهمة توفر ملايين الكتب الإلكترونية المحدثة، ليحوي بذلك أكبر مكتبة متخصصة في العلوم البيئية داخل الدولة، تمكن العديد من الباحثين والأكاديميين والطلبة، اللجوء إليها لإعداد أبحاثهم أو الاطلاع على الكتب من مصادر ذات جودة ومصداقية عالية.