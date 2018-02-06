«حماة الوطن» يبرز دور قواتنا المسلحة في حفظ السلام

في معرض «حماة الوطن: تضحية وعطاء»، الذي يقام حالياً في متحف الاتحاد، يبرز قسم «المشاركات الخارجية»، المهام الكثيرة التي شاركت بها قواتنا المسلحة حول العالم.

ومنذ توحيد قواتنا المسلحة، شاركت في بعثات حفظ السلام والمهام الإنسانية في الخارج، حيث ساهمت خبرات عسكرييها في تعزيز الدور الرائد الذي قامت به في الميادين الدولية، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية وحماية المدنيين والمساعدة على استتباب الأمن في المناطق المنكوبة. وبرهنت العمليات التي ساهمت في إنجاحها القوات المسلحة لدولة الإمارات على حرص الحكومة والقوات معاً على مُساندة المجتمع الدولي في حفظ الأمن والسلام وإنقاذ الأبرياء.

دور مهم

ومن المهام الخارجية لقواتنا المسلحة عملية حفظ السلام في لبنان في العام 1976 ضمنَ المهمة العربية التي أُطلق عليها اسم قوات الردع العربية. وكان لقواتنا المسلحة دور مهم في عملية تحرير دولة الكويت في العام 1991، وعملية إعادة الأمل في الصومال في عام 1993، كجزءٍ من بعثة قوات الأمم المتحدة. وشاركت القوات المسلَّحة الإماراتية في عملية حفظ السلام بكوسوفو تحت قيادة قوات حلف الناتو، وأنشأت معسكرات لإيواء النازحين المُتضررين استوعبت أكثر من 15000 فرد.

ولتخليد هذه المهام، يوجد في المعرض نسخة عن اللباس العسكري لبعثة حفظ السلام في لبنان، وميدالية حفظ السلام في لبنان. ويعرض أيضاً اللباس العسكري لعملية تحرير الكويت، وميداليات تحرير الكويت، والأزياء العسكرية لكل من بعثة إعادة الأمل في الصومال، وبعثة حفظ السلام في كوسوفو، وميدالية حفظ السلام في كوسوفو، وغيرها الكثير من القطع، وهي من مُقتنيات مركز المتحف والتاريخ العسكري.

جهود رائدة

ويدار معرض «حماة الوطن: تضحية وعطاء» من قبل شركة متاحف دبي، وهي أحد الكيانات التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، كما يتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، مركز المتحف والتاريخ العسكري، أما الراعي الرئيسي فهو شركة «بيور هيلث».

وفي الوقت الذي يسلط فيه هذا المعرض الضوء على التاريخ الرائع للقوات المسلحة الإماراتية، فإنه يحتفل أيضاً بالأفراد الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن، وإبراز الجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات لنشر التسامح والأخوة والقيم الإيجابية في جميع أنحاء العالم من خلال البعثات الإنسانية.

يشار إلى أن المتحف يفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع. ويبلغ سعر تذكرة الدخول 25 درهماً للزوار فوق سن 25 عاماً، وتكون بالمجان للأطفال دون سن الخامسة ولذوي الإعاقة، وعشرة دراهم للزوار من خمس سنوات وحتى 24 عاماً، و20 درهماً للمجموعات.