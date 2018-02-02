ماذا يوجد داخل أطعمتنا

المصدر:
  • إعداد: اليازية البدواوي
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مع قلة الوعي بنوعية ما يُؤكل، أجرت شركة أبحاث «دوبونت نيوترييشن آند هيلث» حملة إبداعية للكشف عن الجانب الآخر من الغذاء: «ماذا يوجد في الداخل»، لإيضاح أن المكونات المستخدمة هي مزيج من العلم والأفكار والمعرفة.

 

 

 

 

 

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