ماذا يوجد داخل أطعمتنا

مع قلة الوعي بنوعية ما يُؤكل، أجرت شركة أبحاث «دوبونت نيوترييشن آند هيلث» حملة إبداعية للكشف عن الجانب الآخر من الغذاء: «ماذا يوجد في الداخل»، لإيضاح أن المكونات المستخدمة هي مزيج من العلم والأفكار والمعرفة.
مع قلة الوعي بنوعية ما يُؤكل، أجرت شركة أبحاث «دوبونت نيوترييشن آند هيلث» حملة إبداعية للكشف عن الجانب الآخر من الغذاء: «ماذا يوجد في الداخل»، لإيضاح أن المكونات المستخدمة هي مزيج من العلم والأفكار والمعرفة.
تشير دراسة أميركية إلى أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل على مدى عقد على الأقل ربما أقل عرضة للإصابة بأورام خبيثة في المبيض أو بطانة الرحم وأن هذه المنفعة لا تتأثر بسبب عوامل خطر أخرى نتيجة نمط الحياة.
في 11 يناير الماضي ذهبت فتاة مصرية تدعى «ولاء»، تبلغ من العمر 33 عاماً وتعمل محاسبة ببنك شهير في مدينة دمنهور، إلى مركز تجميل بهدف إزالة نقاط سوداء في الوجه استعدادا لزفافها بعد أسبوع.
تستضيف الحلقة الخامسة من برنامج «عام زايد»، التي ستبث في الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، على قنوات مؤسسة دبي للإعلام،
اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على مقترح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي،
شعرت امرأة برعشة تعتصرها من رأسها إلى أخمص قدميها، عندما جاءها اتصال مرعب من ابنة أخيها القتيلة التي عثر عليها مذبوحة من عنقها في جامايكا.
صورة التقطت من برواز دبي تُظهر لوحة عملاقة تحمل شعار عام زايد، ارتسمت عند أحد التقاطعات قرب حديقة زعبيل.
تحت رعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نظَّم مركز عجمان التابع للدائرة بعجمان الجلسة الأولى بعنوان «قوة المعرفة»..
شهدت الأرض خسوفاً كلياً للقمر، أول من أمس، وشوهد جزئياً في أجزاء من الوطن العربي،