خبراء يسعون لكشف سر مقبرة توت عنخ آمون

يعتزم فريق باحثين من إيطاليا الكشف عن سر مقبرة الفرعون توت عنخ آمون.

وأعلنت جامعة العلوم التطبيقية الإيطالية في تورينو أنه من المقرر اعتباراً من أمس الأربعاء أن يقوم علماء من الجامعة بالتعاون مع خبراء آخرين بقياسات رادارية في المقبرة المكتشفة عام 1922 لتوت عنخ آمون (1330 قبل الميلاد).

ومن المنتظر أن تمنح هذه القياسات معلومات حول نظرية لعالم المصريات البريطاني نيكولاس ريفز، التي توارت عن الأنظار بعدما أثارت ضجة كبيرة في بداية طرحها.

وكان ريفز أعلن للرأي العام في 2015 عن نظريته التي يذهب فيها إلى وجود حجرات أخرى في مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بمدينة الأقصر في صعيد مصر.

ويتكهن ريفز بوجود مقبرة الملكة نفرتيتي، التي لم تُكتشف حتى الآن، خلف الجدار الشمالي لمقبرة توت عنخ آمون.