الأحبابي إلى مربع اليولة الذهبي للعام الثاني

تزينت خشبة المسرح بأبهى العروض الخلابة التي زادتها الموهبة والمهارة جمالية في ليلة عاشت معها الجماهير واستمتعت بمجريات الحلقة الثامنة من بطولة فزاع لليولة - برنامج الميدان التي أقيمت في القرية العالمية أول من أمس، وكشفت عن هوية المتأهل الثالث إلى المربع الذهبي وقدمت اليويلة المتنافسين على البطاقة الأخيرة التي ستحدد في الحلقة المقبلة.

تأهل

وانطلقت الحلقة على وقع انتظار هوية المتأهل الثالث إلى المربع الذهبي وسط ترقب بين حمدان بن مصلح الأحبابي برقم التصويت 11، وسيف سلطان الكتبي برقم التصويت 14، حيث عرض المقدم مسلم العامري لقطات من التحدي التراثي الذي جمع بينهما منتصف الأسبوع الجاري وقاما خلاله بصناعة حرفة يدوية وهي شبكة صيد الأسماك، ثم أعلن أن حمدان بن مصلح الأحبابي هو المتأهل إلى المربع الذهبي بعدما استفاد من الحصول على 2500 صوت بعد تفوقه في التحدي التراثي.

وجاء تأهل الأحبابي للعام الثاني على التوالي إلى المربع الذهبي، بعدما بلغ الدور النهائي العام الماضي أيضاً لكنه اكتفى بالوصافة، وانضم في المربع الذهبي إلى كل من مطر علي أحمد راشد الحبسي (الإمارات) برقم التصويت 7 الذي كان أول المتأهلين، وسعيد محمد هويدن الكتبي برقم التصويت 6، الذي يعتبر ثاني اليويلة المتأهلين إلى المربع الذهبي، ليصبح الأحبابي الثالث بانتظار هوية المتأهل الرابع.

وعبر الأحبابي عن سعادته ببلوغ المربع الذهبي، وأشاد بإضافة التحدي التراثي، وقال: يساهم هذا التحدي في منحنا الفرصة لتعلم مهارات تراثية وتقليدية جديدة نسبياً علينا.

منافسة

ارتفعت حدة المنافسة على خشبة المسرح من أجل الحصول على البطاقة الرابعة المؤهلة إلى المربع الذهبي، وهو ما جعل سعود محمد جمعة الحايري برقم التصويت 9، وسعيد علي حمد علي الكعبي برقم التصويت 13، ‪ يقدمان كل ما في جعبتهما من مهارات وخبرة لكسب النقاط ونيل ثقة الجماهير الحاضرة والمتابعة عبر شاشة تلفاز سما دبي وإذاعة الأولى.

وصعد سعود الحايري القادم من الفجيرة أولاً على خشبة المسرح، ليقدم واحداً من أجمل العروض هذا الموسم بداية من المشي والدوران، ثم عملية الفر التي أتقنها ونجح في جميع محاولاته الأربع دون إسقاط السلاح.

وأشادت لجنة التحكيم بأداء الحايري، واصفة إياه باليويل الذي يمتلك الثقة ولا يخشى مواجهة الجمهور، إلى جانب نجاحه في تطوير أدائه سريعاً مقارنة بالدور الأول، حيث ظهر ذلك واضحاً في آلية فر السلاح المميزة لديه، لتمنحه لجنة التحكيم العلامة 49 نقطة.

وصعد ثانياً على خشبة المسرح سعيد الكعبي القادم من العين، حيث قدم أداءً قوياً في البداية ونجح في التحكم بالسلاح بأسلوب جيد وسط عمليات الدوران والمشي الصحيح، لكنه لم ينجح مرتين بالوصول إلى خط الليزر بعدما افتقدت محاولاته إلى القوة اللازمة نظراً لمعاناته من إصابة.

مشاركة

قدم الفنان محمد الماسي، ضيف الحلقة الثامنة في البطولة، أغنيتين من التراث. الأغنية الأولى بعنوان «زارني» من كلمات الشاعرة فتاة العرب، الأغنية الثانية بعنوان «البارحة ونيت من قلب عويجي» من كلمات الشاعر بو محمد.

وقدم ضيف الحلقة الثامنة الشاعر أحمد البدواوي قصيدتين، الأولى بعنوان «دبي» والقصيدة الثانية مهداة إلى «القوات المسلحة» لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجنود البواسل الذين ضحوا ولا زالوا يضحون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على وطنهم.