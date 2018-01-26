الأسبوع الأخير في «دبي للتسوّق» يزخر بالفعاليات المشوّقة

مع اقتراب موعد انتهاء الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق غداً السبت، سيكون زوّار دبي على موعد مع عطلة نهاية أسبوع أخيرة مميزة حافلة بالفعاليات والأنشطة المشوقة، والعروض الترويجية المذهلة، وكذلك الجوائز القيمة التي لطالما حلموا بها.

وبإمكان الجمهور الاستمتاع بالفعاليات المتبقية للمهرجان، وكذلك شراء أفضل البضائع والمنتجات بأسعار منافسة في ظل الخصومات الرائعة التي تقدمها مراكز التسوق والمحلات التجارية المشاركة، كما إن الفرصة لا تزال متاحة أمام المتسوقين لتحقيق أحلامهم والفوز بإحدى الجوائز الكبيرة. وفيما يلي مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يمكن حضورها ومشاهدتها:

حفلات غنائية

سيكون عشاق الموسيقى على موعد مميز في العطلة الأسبوعية الأخيرة مع حفلتين، الأولى اليوم، حيث تصدح نجمة الغناء العربي ماجدة الرومي بباقة من أجمل أغانيها على مسرح مدينة دبي للإعلام في الثامنة مساءً، بينما يطرب المغني والموسيقار الهندي إيه آر رحمان الجماهير في بوليوود باركس دبي عند التاسعة مساءً.

ألعاب نارية

يمكن للزوّار والمقيمين مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة التي ستجرى في عطلة نهاية الأسبوع الحالية يومي الخميس والجمعة في الثامنة والنصف مساءً في «السيف»، وفي التاسعة مساءً في «لا مير»، وفي الساعة 9:30 مساءً في «ذا بييتش»، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس. ومناسبة اختتام المهرجان يوم السبت، ستقام الألعاب النارية في التاسعة مساءً في تلك الوجهات الثلاث.

ممشى المصمّمين

عشّاق الموضة والأزياء على موعد مع الفرصة الأخيرة لزيارة «ممشى المصممين» في منطقة سيتي ووك 2، وهو جناح عرض مؤقت تشارك فيه علامات تجارية محلية، وتقدّم منتجات متنوعة تناسب الجميع، من العبايات والفساتين والقفطان إلى قطع المجوهرات الفريدة.

داماس

يمكن لعشاق المجوهرات زيارة جناح عرض حصري من داماس وهو جناح استثنائي في سيتي ووك يستمر حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق بتاريخ 27 الجاري. يشتمل هذا الجناح المؤقت المميز بتصميمه على شكل قبة على خمسة أركان رئيسية هي صنع في دبي، وركن الماس، وركن المشاركة، وركن الأزياء، وركن المصممين الشباب.

حائط موزاييك

يتيح متجر نيو لوك للمتسوقين خلال آخر أسبوع لمهرجان دبي للتسوق، الاستمتاع بفعالية مميزة بالمتجر المتواجد بدبي مول، والذي يقدم فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة.

الفوز بالذهب

ستوفر عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للمهرجان فرصة مميزة للفوز بالذهب. ففي ختام مهرجان دبي للتسوق يوم 27 يناير، سيحصل المتسوقون لدى المحلات التجارية المشاركة في الحملة الترويجية لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات على فرصة الفوز بجائزة كبرى هي كيلوغرام واحد من الذهب لفائز واحد، هذا إلى جانب الجوائز اليومية.

«واحة السجاد والفنون» يختتم فعالياته

اختتمت جمارك دبي الدورة الثالثة والعشرين لمعرض واحة السجاد والفنون 2018 بنجاح كبير للمعرض، الذي أقيم تحت شعار «نسيج من الإبداع» واستقطب أكثر من 45 عارضاً متخصصاً بتجارة السجاد والفنون، قاموا بعرض مجموعة ضخمة من السجاد والمشغولات اليدوية لاقت إعجاباً وإقبالاً من زوار المعرض.

وقال عبد الرحمن عيسى رئيس اللجنة المنظمة لمعرض واحة السجاد والفنون 2018: إن هذا الحدث الذي تنظمه جمارك دبي للدورة الثالثة والعشرين على التوالي خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق يحظى عاماً بعد عام بمشاركة واسعة من العارضين وإقبال متزايد من الزوار نظراً للذين يغتنمون هذه الفرصة للتعرف على أجود أنواع السجاد وخصوصاً القطع النادرة.

وأضاف، لقد تميزت الدورة الثالثة لواحة السجاد والفنون 2018 التي أقيمت على مساحة تتجاوز 8000 متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي بقاعات الشيخ سعيد، بعرض مجموعة متميزة من روائع الإبداعات في عالم السجاد اليدوي بأجود بأنواعه الحديثة والقديمة الصنع من دول عدة تتمتع بشهرة واسعة في مجال صناعة السجاد.

إضافة إلى المشغولات اليدوية واللوحات فنية والتحف القديمة، حيث بلغ عدد القطع المعروضة أكثر من 200,000 ألف قطعة من مختلف أنواع السجاد شملت العديد من القطع النادرة القادمة من الهند والصين وأفغانستان وباكستان وتركمانستان، وقد بلغت قيمة المبيعات لقطع السجاد والفنون خلال المعرض نحو 20 مليون درهم.

وأشار إلى أن معرض واحة السجاد والفنون 2018 تميز بتنظيم فعاليات عدة بمواكبة عام زايد، فمن خلال التعاون المشترك بين جمارك دبي وهيئة الثقافة والفنون بدبي، انطلقت في10 يناير فعاليات عام زايد في المعرض وشهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من قبل زوار المعرض استمر حتى فترة تنظيم معرض واحة السجاد والفنون في 12 الجاري. وقد شملت فعاليات عام زايد إطلاق مشروع تصنيع سجادة يدوية من الحرير على مدار 12 شهراً، بمواصفات قياسية.