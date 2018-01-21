حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة حصرياً على «دبي للإعلام»

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة بقناة دبي ون، عن تغطيتها الحصرية والمباشرة غداً لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards 24RD Annual (SAG)، في نسختها الرابعة والعشرين، على الهواء مباشرة من لوس أنجلوس.

حرص

وأشارت سارة أحمد الجرمن مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، إلى حرص القناة على تقديم أهم الفعاليات والأحداث السينمائية والفنية العربية والعالمية، خاصة أنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل وتغطية هذه الأحداث، حيث تابع الجمهور أولاً، وعلى الهواء مباشرة، حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2018 الخامس والسبعين، مساء الاثنين (8 يناير)، بحضور نجوم الفن السابع، في الوقت الذي سيتابع التغطية الحصرية والمباشرة لحفل توزيع جوائز، نقابة ممثلي الشاشة (SAG)، فيما ستختتم القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مواكبتها وتغطيتها الحصرية لموسم الجوائز العالمية، بحفل توزيع جوائز (BAFTAS) من لندن، يوم الأحد (18 فبراير).

متابعة

وأكدت سارة الجرمن، أن جمهور دبي ون، سيتابع حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards 24RD Annual (SAG)، في نسختها الرابعة والعشرين، على الهواء مباشرة، صباح يوم الاثنين (22 يناير)، على شاشة قناة دبي ون وشاشة تلفزيون دبي، ابتداء من الساعة: 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، الساعة: 1:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، على أن تتم إعادة بث الحفل على قناة دبي ون مساء الاثنين الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، وعلى شاشة تلفزيون دبي، ابتداء من الساعة: 23:05 بتوقيت الإمارات، أما الإعادة الثانية، فستكون على شاشة قناة دبي ون مساء الجمعة (26 يناير) الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات، ومساء السبت (27 يناير) الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات.

مواكبة

من جهة أخرى، ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام، بمواكبة حفل توزيع الجوائز، عبر تغطية رقمية، تجعل المتابع في قلب الحدث، من خلال الخدمات الرقمية التي ستتابع لحظة بلحظة، وقائع الحفل الذي سيتابعه الملايين حول العالم، حيث ستقوم حسابات المؤسسة على المواقع الاجتماعية، بتغطية هذا الحدث بطرق ووسائل مبتكرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، الذي أطلقته مؤسسة دبي للإعلام، من خلال الرابط الإلكتروني(www.dmi.ae/Dubai1awardseason/)، والذي يتيح للجمهور، الاطلاع على كافة تفاصيل الجوائز العالمية، التي ستقوم القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام بتغطيتها على صعيد التلفزيون والسينما، إلى جانب التغريدات الحية عبر الوسم (#Dubai1AwardSeason)، والوسم (#Dubai1GoldenGlobes)، وحسابات المؤسسة وقناة دبي ون وتلفزيون دبي على شبكات التواصل الاجتماعي

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