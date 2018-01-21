محمد منيريلهب الجمهور ويغني لعالم واحد

رسم الابتسامة على وجه الجمهور، هدف سعى الفنان المصري محمد منير إلى تحقيقه، خلال حفلته، التي نظمتها شركة منشن كنترول إكس، أول من أمس، على مدرج مدينة دبي للإعلام، حيث دعا عشاقه إلى «الفرح بالحياة» بعد أن فتح قلبه، مساكن شعبيه، ليغني معهم لعالم واحد، لتتحول أغنيته إلى صوت للاجئين والمحرومين في العالم، فاتحاً أمامهم الباب للحلم عبر التنقل بين أرشيفه الغنائي، الذي أثار به حنين الجمهور إلى الماضي، حيث تسعينيات القرن الفائت، عندما قدم بعضاً من إيقاعات منطقة النوبة، مزيناً إياها بكلمات شعبية وبلهجة طالما عشقها الجمهور.

علامة بارزة

الكينغ محمد منير افتتح حفلته بكلمات بسيطة، قال فيها: «هدفي الأول من الحفلات الغنائية هو رسم الابتسامة والسعادة على وجه الجميع». وأضاف: «أحاول دائماً تقديم موسيقى وكلمات بسيطة لأحاول إخراج الجميع من دائرة الهموم والمسؤوليات اليومية التي يعيشونها يومياً»، معبراً في الوقت نفسه، عن سعادته بالتواجد في دبي، التي وصفها بواحدة من العلامات العربية البارزة على مستوى العالم، وهو ما يعد فخراً لكل عربي.

طموحات

حفل الكينغ كان قد استقطب آلافاً ممن تعودوا الاستماع لأغنياته، في وقت شهد الجمهور أيضاً حفلاً لفرقة شارموفرز المصرية، التي استطاعت منذ ظهورها أن تتربع على عرش القلوب، بما قدموه من أغنيات طالما عبرت ببساطتها عن طموحات الشباب وأحلامهم.

أعضاء فرقة شارموفرز توجهوا بالشكر إلى دبي التي فتحت صدرها أمامهم، ليقدموا فيها بعضاً من أغنياتهم التي امتازت بإيقاعاتها واختلافها عن الدارج في الساحة.

مقدم البرامج التلفزيونية المصرية وأحد مشاهير التواصل الاجتماعي مروان يونس، أكد في كلمته الافتتاحية أن «دبي باتت محطة فنية هامة في المنطقة العربية، يحرص كل الفنانين التواجد على خشبات مسارحها».