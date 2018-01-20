إعداد وجبات العائلة الأسبوعية في يوم

المصدر:
  • إعداد – رشا المالح - غرافيك : أسيل الخليلي
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تواجه المرأة العاملة العديد من التحديات في حياتها اليومية، والتي تتضاعف إن كانت زوجة وأماً. وأحد أبرز هذه التحديات إعداد وجبات طعام متكاملة غذائياً للعائلة على مدار الأسبوع.

وعليه فيما يلي خطوات تساعد لإعداد وجبات العائلة الأسبوعية خلال يوم واحد.

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