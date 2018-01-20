إعداد وجبات العائلة الأسبوعية في يوم

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في صورة نشرها أمس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه على «انستغرام»