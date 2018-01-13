مسحوق الفلفل الأسود يكافح السمنة

أعلن باحثون هنود أن تناول مسحوق الفلفل الأسود يمكن أن يساعد على مكافحة السمنة ونقص الوزن، من خلال إيقاف نشاط بعض الجينات المرتبط بالسمنة.

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين لاحظوا أن الفئران انخفضت وزنها بشكل ملحوظ لدى إعطائها مكملاً غذائياً من الفلفل الأسود على مدى ستة أسابيع.

كما لاحظوا أن محتوى الدهون قد انخفض، وكذلك مستويات سكر الدم، كما قويت عظامها مقارنة بفئران أخرى التهمت أغذية دهنية فقط. وفي دراسة منفصلة اكتشف باحثون في جامعة «إمبريال كوليج» أن السمنة قد تكون ناجمة عن وجود طفرات في أحد الجيناتوليس من الأكل.