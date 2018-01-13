ضغوط العمل تزيد خطر الإصابة بالسكري

أظهرت دراسة حديثة أن العاملين الذين يواجهون زيادة في ضغوط العمل تزيد احتمالات إصابتهم بالسكري مقارنة بزملائهم الذين لا يتعرضون لهذه الضغوط.

وحلل باحثون بيانات 3730 عاملاً في صناعة البترول في الصين. ولم يصب أي من العمال بالسكري في بداية الدراسة. غير أن الباحثين كتبوا في دورية (ديابيتس كير) إنه بعد 12 عاماً من المتابعة، زاد احتمال الإصابة بالسكري لمن أدوا مهاماً تنطوي على ضغوط متزايدة بنسبة 57 بالمئة.

وزاد احتمال الإصابة خلال نفس الفترة إلى 68 بالمئة بالنسبة للعمال الذين عانوا من مشكلات في التكيف مثل الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والأسرة أو الوقت الذي يقضونه في الأنشطة الترفيهية، وقال ميكا كيفيماكي الباحث في كلية لندن بالمملكة المتحدة والذي لم يشارك في الدراسة «التغيرات الكبرى في العمل ربما تؤثر في احتمالات إصابتنا بالسكري».

وأضاف عبر البريد الإلكتروني «لذا من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي ووزن صحي حتى خلال فترات العمل المضطربة»، ولم يذكر يو لونغ ليان وزملاؤه بجامعة شينجيانغ في دراستهم عدد العمال الذين أصيبوا بالسكري. ولم يرد يو لونغ على طلبات للتعليق.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن واحداً تقريباً من بين كل عشرة بالغين على مستوى العالم أصيبوا بمرض السكري في 2014 وإن المرض سيصبح سابع أكبر مسبب للوفاة بحلول 2030.ووجدت الدراسة أن أموراً منها زيادة مهام العمل أو عدم الوضوح بشأن مسؤولياته وضغوط العمل البدني هي أكبر العوامل المسببة لخطر الإصابة بالسكري.