أحوالُ الطبيعة.. أشكالٌ وألوان

عرض آلاف المصورين المحترفين صورهم البانورامية الرائعة للطبيعة في مسابقة تصوير أقيمت أخيراً في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة، ومن ضمن الصور المشاركة قمم جبلية يغطيها الضباب وقوس قزح يمتد فوق ولاية أريزونا الأميركية.
عرض آلاف المصورين المحترفين صورهم البانورامية الرائعة للطبيعة في مسابقة تصوير أقيمت أخيراً في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة، ومن ضمن الصور المشاركة قمم جبلية يغطيها الضباب وقوس قزح يمتد فوق ولاية أريزونا الأميركية.
أعرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، وذلك خلال استقباله
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أعلن الشاعر حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عن تنظيم الأمانة العامة لمؤتمر عربي عالمي
بعد النجاح الساحق الذي حققه النجم شاروخان في الجزء الأول من الفيلم الترويجي «كن ضيفي»، الذي يهدف لتعزيز دبي وجهة سياحية من الدرجة الأولى.
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