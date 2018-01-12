أحوالُ الطبيعة.. أشكالٌ وألوان

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  • إعداد:عمر حرزالله
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عرض آلاف المصورين المحترفين صورهم البانورامية الرائعة للطبيعة في مسابقة تصوير أقيمت أخيراً في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة، ومن ضمن الصور المشاركة قمم جبلية يغطيها الضباب وقوس قزح يمتد فوق ولاية أريزونا الأميركية.

 

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