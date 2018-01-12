أغرب الوجبات

المصدر:
  • إعداد:عمر حرزالله
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تنافس بعض رؤساء الطهاة البارزين في مسابقة إعداد أغرب وأفضل الوجبات التي ابتدعوها لتقديمها في بعض المناسبات المهمة، وتشمل هذه الوجبات على سبيل المثال طهي البيض واللحوم بطريقة فنية مبتكرة.

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