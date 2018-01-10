سبعينية تغني على مسرح القرية العالمية

وسط حالة استثنائية من الإقبال وحب الحياة تقدمت امرأة هندية تبلغ من العمر 72 عاماً تدعى فيجا يلاكشمي نالان من مواليد 1946 بطلب إلى القرية العالمية لعرض موهبتها في الغناء على مسرح المواهب الذي تستضيفه هذا الموسم ليكون منصة مجانية مفتوحة لعرض جميع أنواع المواهب من عمر 4 سنوات إلى 71 عاما.

30 دقيقة

وبدورها وافقت القرية العالمية على طلب السيدة التي أبدت نشاطاً كبيراً وموهبة غنائية متميزة ومنحتها الوقت الكافي للغناء والذي تجاوز 30 دقيقة في حين رافقها أحد أبنائها في الغناء بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقدمت 4 أغان وأبدى الجمهور خاصة من الجنسية الهندية تجاوباً كبيراً مع الأغاني التي قدمتها.

كما تقدمت المغنية السبعينية التي حضرت إلى الدولة بتأشيرة سياحية بالشكرللقرية العالمية ودبي التي منحتها فرصة عرض موهبتها بغض النظر عن العمر، وأنها تمكنت من تحقيق حلمها بعد مرور سنوات طويلة بالوقوف على المسرح والغناء، كما شكر ابنها الذي يقيم في دبي منذ سنوات إدارة القرية العالمية لما لمسه من سعادة غامرة لوالدته التي تعشق دبي وتقوم بزيارتها بين الحين والآخر إلا أنها تزور القرية للمرة الأولى.

روح السعادة

وأعلنت القرية العالمية منذ انطلاق موسمها الحالي فتح باب المشاركة في مسرح المواهب الأول من نوعه في المنطقة والذي افتتح في 13 نوفمبر 2017 ويستمر حتى 3 فبرايرالمقبل، كذلك فإن منح الفرصة للسيدة يعتبر الأمر الأول من نوعه في تاريخ القرية فتقدم موهبة في هذا العمر والاستجابة لطلبها بث روح السعادة لديها ولدى أسرتها.

وأكدت القرية العالمية انه يمكن المشاركة في الفعالية عبر تعبئة الاستمارة على الموقع الالكتروني للقرية أو عبر الشركة المخولة بذلك والتي تقوم بالترويج للمسرح عبر برنامج وجدول زيارات للمدارس، وانه يتم اختيار الشخص المؤهل، وفقاً لمجموعة من الشروط منها تقديم استمارة كاملة تحتوي على الاسم الكامل للشخص، العمر، العنوان، رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

و تقديم تسجيل سمعي أو بصري لأداء الشخص المؤهل، والتي يجب ألا تكون غير مشروعة أو تروج لأي نشاط غيرمشروع، إدراج معلومات شخصية (بما في ذلك صور) لشخص أو أشخاص آخرين، ما لم يكن لمقدم الطلب موافقة صريحة من ذلك الشخص، وعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص آخر، وانه يجب الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي، على أي شخص متأهل وتحت سن 18 عاماً.

مسرح المواهب

أكدت إدارة القرية العالمية أن مسرح المواهب يمنح الفرصة لكافة الجنسيات والأعمار لتقديم مواهبهم أمام الجمهور مباشرة يومياً، وتستهدف المبادرة استقطاب 3 آلاف شخص من أصحاب المواهب دون تحديد نوع الموهبة.