«ذاكرة الوطن» يستعرض تاريخ الإمارات وحاضرها

يستعرض الأرشيف الوطني في معرض «ذاكرة الوطن» - الذي يشارك به في مهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 - تاريخ دولة الإمارات متسلسلاً في أفلام وثائقية بدءاً بحضارة الإمارات وصولاً إلى العصر الحالي الذي تنعم فيه الدولة بالخير والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مروراً بمرحلتي الإمارات المتصالحة وما قبل الاتحاد.واحتفاء بمئوية الشيخ زايد يخصص معرض «ذاكرة الوطن» فيلمين وثائقيين؛ الأول عن عام 1918 العام الذي ولد فيه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» ودوره الكبير في تأسيس وبناء دولة الإمارات إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية، والثاني عن رحيله «طيب الله ثراه».

دور كبير

كما يخصص المعرض فيلمين وثائقيين آخرين عن الاتحاد والتطور ليستكملا الدور الكبير للشيخ زايد مع إخوانه الآباء المؤسسين في قيام الاتحاد وتطوير دولة الإمارات، حيث يشيران إلى أن الاتحاد شكل انطلاقة النهضة الحقيقية لدولة الإمارات في المجالات كافة وقد جاء التطور نتيجة طبيعية للجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي تضافرت مع جهود إخوانه حكام الإمارات وبالإرادة الصلبة التي كان الشيخ زايد يتمتع بها انطلقت المسيرة وبدأت حركة التنمية الشاملة التي طالت جميع قطاعات المجتمع حتى أصبحت تجربة دولة الإمارات وما بلغته من تطور مثالاً يحتذى به.

إنجازات

ويستعرض الفيلم الوثائقي الخاص برحيل الشيخ زايد ما تحقق في عهده من إنجازات وما بذله من جهود في بناء دولة الإمارات وما قدمه لها وللوطن العربي والعالم أجمع من خير وعطاء ستخلده قائداً ورمزاً على مر الزمان.

جدير بالذكر أن أول الأفلام الوثائقية يتناول ماضي دولة الإمارات والحضارات التي شهدتها أو كانت مجاورة لها إذ حباها الله منذ فجر التاريخ بحضارات عريقة وقد ظلت الإمارات عبر العصور والحقب الزمنية كلها أرض حضارات وشهدت أبوظبي قبل خمسة آلاف عام حضارة «أم النار» وظلت الدولة تتناغم وتتفاعل مع الحضارات المجاورة وتتأثر بها وتؤثر فيها وستظل اللقى الأثرية التي تزخر بها متاحف الدولة شاهداً على ذلك ويؤكد الفيلم الوثائقي أن أرض الإمارات عاشت على مر الزمن لا تأفل عنها شموس الحضارات.

عائشة المعلا تزور «زايد التراثي»

زارت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا أول من أمس مهرجان الشيخ زايد التراثي المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي تحت شعار «أرض الإمارات ملتقى الحضارات» وبرعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقامت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا - التي رافقتها خلال الزيارة الشيخة مريم بنت راشد المعلا - بجولة تفقدية في جناح الأرشيف الوطني واطلعت على قاعات الجناح وشاهدت صوراً نادرة وأفلاماً تاريخية حول مسيرة الاتحاد وبناء الدولة وتعرفت دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» في تأسيس الاتحاد.