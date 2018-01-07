اكتمال عقد المتأهّلين إلى المرحلة الثانية لبطولة «فزاع لليولة»

وسط ترقب الجماهير في قلعة الميدان، أعلن المقدم مسلم العامري عن أسماء المتأهلين إلى المرحلة الثانية في بطولة فزاع لليولة، وتأهل بالمرتبة الأولى اليويل سعيد الكعبي رقم التصويت (13) وفي المرتبة الثانية جاء اليويل سيف سلطان الكتبي رقم التصويت (14) ليكتمل بذلك عقد المتأهلين إلى المرحلة التالية من البطولة حيث سيتنافس فيها ثمانية فرسان، وصولاً إلى المربع الذهبي. جاء ذلك في بداية الحلقة الخامسة من بطولة فزاع لليولة - برنامج الميدان التي أقيمت أول من أمس في القرية العالمية.

المرحلة الثانية

شكلت الحلقة الخامسة، أولى منافسات المرحلة الثانية وجمعت أرض الميدان أول من أمس، اثنين من المتأهلين الثمانية وهما مطر الحبسي وراشد بن حرمش المنصوري.

وجاء أولاً استعراض اليويل مطر الحبسي، رقم التصويت (7) ودخل أرض الميدان حاملاً سلاحين وقدم أداء مبهراً، وكانت خطواته متناسقة مع الدوران الأرضي والإيقاع، حصد معها هتاف الجماهير وباشر بعد ذلك برمي السلاح 6 مرات، أصاب فيها خط الليزر على ارتفاع 17 متراً، ووقع سلاحه خارج أرض الميدان مرة واحدة، ولكن اللجنة احتسبت له أفضل 5 منها. وأشادت اللجنة بيولته وتمكنّه من السلاح ومنحته 49 درجة.

وكان المتسابق الثاني راشد بن حرمش المنصوري رقم التصويت (4) ثاني المتسابقين في الحلقة، الذي استعرض يولته بثقة كبيرة، وتأنٍّ في الخطوات ولكنه فاجأ الجماهير عندما بدأ برمي السلاح، ليصيب خط الليزر على ارتفاع 20 مترا، ووسط هتافات وتشجيع الجماهير استمر في الرمي ليصيب الهدف على الارتفاع نفسه ثلاث مرات متتالية، وفي محاولة أخيرة أصاب الهدف إلا أن السلاح وقع خارج ارض الميدان. وأثنت اللجنة على يولته البديعة مؤكدة بأنه أول يويل أصاب خط الليزر على علو 20 مترا منذ انطلاق البطولة.

نصحته لجنة التحكيم بالتمرين أكثر على التحكم بالسلاح في المرحلة المقبلة لكونها مرحلة حاسمة وبأن حرفيته كفارس حمل كأس البطولة من قبل، تضع على عاتقه مسؤولية تقديم الأفضل دائماً، منحته اللجنة 49 درجة.

وقالت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن مستوى أداء اليويلة في دور الثمانية وقالت «توقعات الجماهير كبيرة في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة، وبالرغم من شدة التوتر إلا أن اليويلة المشاركين في هذه المرحلة عليهم أن يكثفوا التدريبات المسبقة وأن يقدموا أفضل ما لديهم، لأن أصحاب الكلمة الأخيرة في التصويت هم المتابعون للبطولة عبر الشاشات وفي قلعة الميدان».

تميز

وقدم الفنان سلطان الريسي ضيف الحلقة الخامسة من البرنامج، أغنيتين حصريتين الأولى بعنوان «كل يوم الحب عندي لك يزيد» والثانية «الشوق»، وقال الريسي «أشارك للمرة الثانية في البطولة وتواجدي يعني لي الكثير، ووقع اختياري على أغنيتين جديدتين حصرياً لهذه الاحتفالية الوطنية التي تصب في مضمون المحافظة على عاداتنا وتراثنا خصوصاً ونحن نستقبل عام زايد، لنتذكر معه أهمية المحافظة على كل ما يميزنا كشعب».

وقدم الشاعر سيف المنصوري الذي حل ضيفاً على أرض الميدان للمرة الأولى، قصيدة بعنوان «هامة المجد»، وقال المنصوري «لا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر لكل من يدعم مسيرة حفظ التراث سواء من خلال إقامة المبادرات أو المسابقات أو الفعاليات الهادفة التي تظهر الجوهر الثقافي والاجتماعي لشعب الإمارات».