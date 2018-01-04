الصور والفيديوهات الأكثر مشاهدة في انستغرام "البيان" خلال 2017

نستعرض لكم مجموعة من الصور والفيديوهات التي حققت العدد الأكبر من المشاهدات على حساب البيان في موقع الإنستغرام خلال عام 2017.

الصورة الأكثر إعجابا ومشاهدة في عام 2017 كانت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وابنته الشيخة الجليلة في يوم العلم حيث حققت تفاعلاً واسعاً على مدار العام.

جاءت في المرتبة الثانية صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحرمه سمو الأميرة هيا بنت الحسين والشيخة الجليلة في سباق "رويال أسكوت".

وحلت في المرتبة الثالة صورة لخبر "ارحل.. شعار يطارد تميم في شوارح الدوحة".

وجاءت في المرتبة الرابعة مقطع فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يتفقد طائرة طيران الإمارات بوينغ 777 خلال معرض دبي للطيران.

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وجاء في المرتبة الخامسة خبر أسمن إمرأة في العالم في ذمة الله.

وجاء في المرتبة السادسة مقطع فيديو للمصرية إيمان عبدالعاطي حول تحسن حالتها الصحية وتفاعلها مع من حولها.

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وفي المرتبة السادسة فيديو بعنوان "حمد بن خليفة يحاول الهروب" عن أزمة قطر.

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وفي المرتبة السابعة صورة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تجمعه من ابنته الشيخة فاطمة في احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورة الصيفية التطوعية الثانية التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي المرتبة الثامنة فيديو عن يوم المرأة الإماراتية يضم اقتباساً للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله وثراه.

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وفي المرتبة التاسعة صورة لقصص من الحج فوق جبل عرفة.

وفي المرتبة العاشرة صورة لخبر كشف طيران الإمارات النقاب عن التصميم الداخلي الجديد لطائراتها بوينغ 777.