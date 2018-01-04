أعمال فنية من فطور الصباح

لا تفتأ المنصات الرقمية تتحفنا بجديد المواهب، إذ تعج مواقع كـ«إنستغرام» و«فيسبوك» بالأشخاص الذين يحبون مشاركة تفاصيل وجباتهم اليومية، ومن بينهم المكسيكي ميشيل بالديني، وهو واحد من الذين يطلعون العالم على وجبتهم الصباحية، الفطور، ولكن ربما مع فارق وحيد يميزه وهو أن حسابه وبلا شك يستحق المتابعة.

وبحسب مواقع إخبارية يستخدم الفنان البيض لتشكيل صور مدهشة، كتجسيد خريطة العالم، لعبة الباكمان، وردة مع فراشة تحوم بجانبها، ومناظر طبيعية نشاهدها في الحياة اليومية، ولم يتوقف عند ذلك الحد، بل عمد بالديني لتقليد أعمال فنية شهيرة، كلوحة الانطباعي الهولندي فينسنت فان غوخ «ليلة النجوم».