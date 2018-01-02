"ترحيب" .. قصيدة لـ "محمد بن راشد"

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة على حساب سموه في إنستغرام جاء فيها:
فـــي أوَّلْ الــعـامْ والـفـرحَهْ تـعـايدنا
تَــمْ الـفَـرَحْ يــومْ زارْ وشـرَّفْ الـقايدْ
شـوفـكْ لـنـا عـيـدْ بـوخـالدْ يـاقايدْنا
فـي عـامْ زايـدْ هـلا يـامـشبِهٍ زايـدْ
بـــكْ تـفـرَحْ الــدَّار وتــودِّكْ قـصـايدنا
ســرْ لـلـعلا دومْ وإنـتـهْ لـلـعلا رايِــدْ
يــاكـنِّـكْ الـغـيـمْ وتــجـدِّدْ جـدايـدنـا
يـحيا بـخيركْ وطَـنْكْ ويـتعَبْ الحاسدْ
مِــنْ صـدِّيـتكْ دومْ مـدمايهْ صـوايدنا
يـاحِـرْ مـا يـنلقىَ عَـنْ صـيدتهْ حـايدْ
بـنـيـتْ داركْ وعـاشَـتْ بــكْ بـلايـدنا
وحـميتْ جاركْ وكنتْ الصَّادق المايدْ
نـشـهَدْ بـأنِّـكْ وحـيـدٍ فـي شـهايدنا
مـاحَـدْ مـثـلكْ أبَــدْ مـاكـادكْ الـكـايدْ
لكْ في السِّياسِهْ إفتكارْ لمِنْ يعاندنا
وفي العسكريِّهْ خصومكْ حيلهمْ بايدْ
إنــتـهْ وأنـــا مــولْ مـانـبدِّلْ عـوايـدنا
عَ دَربْ واحــدْ نـسـيرْ وقَـلْـبِنا واحِــدْ