أتلانتس النخلة إلى «غينيس» بأكبر علبة كافيار في العالم

شهدت ليلة رأس السنة في دبي تحطيم رقم عالمي آخر في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعدما نجح منتجع أتلانتس النخلة في دبي بالتعاون مع شركة الكافيار العالمية الأميركية «امستور كافيار» بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأكبر علبة كافيار بالعالم والتي وصل وزنها إلى 50 كلغم. وقُدمت العلبة للضيوف خلال حفل عشاء رأس السنة الشهير الذي ينظمه منتجع أتلانتس النخلة ليلة رأس السنة، ليحطم منتجع أتلانتس النخلة في دبي بذلك الرقم القياسي السابق والذي تحقق عام 2016 بعلبة كافيار وزنها 17 كلغم.

كليتو

وتم تقديم الـ50 كلغم من الكافيار الفاخر في علبة مميزة ذات شكل ماسيّ مصنوعة من أجود أنوع الستانلس ستيل وصُممت خصيصاً للمناسبة. سُميت العلبة «كليتو» تيّمناً بـ«والدة أتلانتس» في الميثولوجيا الإغريقية، بلغ طول العلبة 98 سم وعرضها 74 سم واحتوت ميزات خاصة تسمح بتخزين الثلج للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة للكافيار الفاخر ذي الطعم الغني واللون الرمادي الداكن، وهو الكافيار العضوي الوحيد المستخرج بشكل كامل من أسماك الحفش.

عِرق اللؤلؤ

وحضر حفل عشاء رأس السنة في منتجع أتلانتس النخلة أكثر من 5000 ضيف، التقطوا الصور مع العلبة، وتناولوا كامل الكافيار خلال الأمسية باستخدام ملاعق فاخرة مصنوعة من عِرق اللؤلؤ.

وبعد التأكد من نجاح محاولة تحطيم الرقم العالمي استناداً إلى المبادئ التوجيهية والمتطلبات الضرورية للحصول على اللقب ودخول موسوعة «غينيس»، أعرب المحكم الخاص بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية الذي حضر الحفل عن سروره الكبير بتوثيق نجاح محاولة جديدة لتحطيم الأرقام القياسية العالمية في دبي.

إنجاز كبير

من جهته قال سيرج زالوف، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنتجعات «أتلانتس آند ريزيدنسيز»: أسعدنا جدا تنظيم هذا الحدث، وأحيي شريكنا بالإنجاز «أمستور كافيار». يملؤنا الفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق ليلة رأس السنة في أتلانتس، أحد أكثر الأماكن تميّزاً في دبي، وبحضور مجموعة كبيرة من الضيوف والزوار.

تجارب لا تنسى

وبهذه المناسبة، قال ساشا تريمر، نائب الرئيس لشؤون المأكولات والمشروبات في منتجع أتلانتس النخلة في دبي: نفخر بأننا في أتلانتس النخلة نوفر لضيوفنا تجارب لا تنسى، والآن وبمشاركة «امستور» استطعنا أن نحطم رقماً قياسياً عالمياً جديداً أمام ضيوفنا لنمنحهم مرة أخرى ذكريات رائعة.

وقال نيكولاس نارسافيدز، شريك في «أمستور كافيار»: تسعدنا جدا هذه الشراكة مع أتلانتس النخلة لتحقيق هذا الإنجاز النوعي وتقديم أفضل أنواع الكافيار الفاخر لضيوف عشاء رأس السنة في المنتجع. تحظى أنواع الكافيار التي ننتجها بإشادة كبار الطهاة العالميين والمستهلكين حول العالم بسبب طعمها الفريد وشكلها المثالي. يعكس نجاحنا نجاح التكامل بين ممارسات الاستدامة والتميز في المأكولات، وأننا نسعى إلى تقديم الكافيار لكل من يثمّن الجودة العالية ويقدّر حماية الطبيعة في الوقت نفسه.