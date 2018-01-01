الأعواد القطنية وراء أغلب حالات ثقب طبلة الأذن

أفادت دراسة لعينة من حالات الطوارئ الطبية بالولايات المتحدة أن أعواد التنظيف القطنية تسببت في عدد كبير من حالات ثقب طبلة الأذن. وأشارت الدراسة إلى أن نحو 66 في المئة من المصابين بثقب في طبلة الأذن أدخلوا «أشياء» في آذانهم وقرابة نصف هذه الحالات كانت بسبب استخدام أعواد التنظيف القطنية.

وقال إيريك كارنويل، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة في جامعة تورونتو لرويترز هيلث، عبر البريد الإلكتروني: «وفقاً لخبراتنا، نخمن أن أغلبية الإصابات وقعت بسبب محاولة المرضى التخلص من شمع الأذن».

وكتب كارنويل وزملاؤه في دورية «جاما لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق» أن طبلة الأذن تنقل الأصوات من الأذن الخارجية إلى العظام داخل الأذن، وأن ثقب الطبلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع.