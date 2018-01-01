مذيعة تخاطب بول ريان: «إذهب إلى الجحيم»

شنت مذيعة برنامج «حواري» هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان في ليلة الميلاد على موقع «تويتر» وذلك بعد فترة من قيام الموقع بحذف رسائل بذيئة سبق أن وجهتها إلى أحد كتاب الأعمدة من المحافظين.

وغردت روزي ماكدونيل رداً على فيديو نشره رئيس مجلس النواب أخيراً احتفاء بالمناسبة: «أنت ذاهب مباشرة إلى الجحيم..»، بسبب ما فعلته في أمتنا.

وكان رئيس مجلس النواب بول ريان قد نشر فيديو عن نفسه يدلي بخطاب في واشنطن معرباً عن فخره بالعطلة، يقول فيه: «في نهاية كل عام هناك دوماً ليلة احتفال».

وتفيد صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن عداء ماكدونيل لريان ليس جديداً، فقد سبق أن غردت أيضاً ضده في يناير، وتخاصمت مع الرئيس ترامب حتى قبل أن يصبح رئيساً. كما هاجمت أحد كتاب الأعمدة من المحافظين بن شابيرو الذي أعاد نشر تغريداتها التي حذفها موقع «توتير» وهي توجه كلاماً بذيئاً تجاهه.

وغرد شابيرو أنه بعث بتقرير ضدها على الموقع بعد تعليقاتها البذيئة كتب فيه أنه بات هدفاً للمضايقات والتحرش، وكان يقصد بذلك حسب قوله معرفة ما إذا كان موقع "تويتر" يكيل بمكيالين، مضيفاً: "الجميع يعرف أنه لو كانت روزي من المحافظين، لعلق تويتر حسابها في غضون ثانية".

ماكدونيل اعترفت لرئيس تحرير «ديلي واير» أنها وجهت تلك الكلمات البذيئة قبل أن تقوم بحذفها.

وكان الخلاف بين الاثنين قد بدأ عندما هاجم شابيرو ماكدونيل لقولها إنها على استعداد لرشوة عضوين في مجلس الشيوخ للتصويت ضد مشروع قانون الإصلاح الضريبي.