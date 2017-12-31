نشر الخصوصيات على «التواصل».. استعراض متهور

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بين باحث عن ترسيخ صورة اجتماعية مرموقة في محيطه، وطامح نحو الشهرة والأضواء، وآخر يتعمد إثارة الجدل على مواقع التواصل عبر تصوير ممتلكاته الفارهة، تتعدد ألوان وأغراض استعراض الخصوصيات في العالم الافتراضي، موضحة معها حقيقة ما تحمله العقول وتكنه النفوس، وبالوقت الذي تنتشر فيه حملات وندوات توعوية حول الاستخدام الإيجابي الأمثل لمواقع التواصل، لا يزال البعض يتعامل معها بسلبية وسطحية وطيش وتهور، وفي حصيلة استطلاع ل»البيان» عن سؤال «هل تنشر جوانب من حياتك الخاصة على مواقع التواصل ؟» اظهرت الاجابة على موقع البيان 19 % نعم و81 % بلا وعلى تويتر 14% بنعم و86 % لا وعلى فيسبوك 19 % نعم و81 % لا .

وعي كبير

«البيان» استطلعت آراء متابعي موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على «تويتر» و«فيسبوك»، حول ما إن كانوا ينشرون جوانب من حياتهم الخاصة على مواقع التواصل، واتضح من خلال الأرقام، أن هناك 86 % يرفضون هذا الاستعراض الرقمي، الأمر الذي يراه سيف يونس، مهندس اتصالات وباحث في مجال أمن المعلومات، أنه يعكس وعياً كبيراً لديهم، وفهماً عميقاً لمخاطر هذه الخطوة، التي قد تبدو في ظاهرها مسلية وممتعة، ولكنها خطيرة في جوهرها.

مراقبة بالخفاء

وقال لـ «البيان»: بداية، لا بد لكل شخص أن يسأل نفسه ما يلي: هل من الصواب والحكمة أن أُقحم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في حياتي الخاصة، وأن أُبقيهم مطلعين على ما يدور في منزلي أو الصالة الرياضية، أو حتى أُشاركهم مشكلاتي الشخصية؟، ما حدود ذلك؟، وما المخاطر التي قد تواجهني؟، وعندها سأوضح للجميع أن هناك من يراقبهم بالخفاء، ليس إعجاباً أو حباً بهم، بل من أجل غايات وأهداف، ربما تهدد أمنهم وسلامتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

ثرثرة ونميمة

وتابع: مواقع التواصل الاجتماعي أداة مهمة لتنمية الأعمال والمواهب والعلاقات والمعارف، وليست للثرثرة والنميمة والفضائح، وقد تشكل خطراً كبيراً على الفرد، إن لم يتقن استخدامها جيداً، ويعرف ماذا ينشر، ومن يضيف إلى قائمته، وكيف يُعلق، ومتى يضع «لايك» على المنشورات العامة.

جرس إنذار

وأضاف: تخزين الصور والمعلومات والبيانات في جهاز الكومبيوتر دون نشرها على الشبكة العنكبوتية، لا يحميها من القرصنة الإلكترونية، وهذا لا بد أن يقرع جرس الإنذار لدى الجمهور، وخاصة لدى أولئك الذين يقومون بنشر صورهم، واستعراض أنشطتهم اليومية على مواقع التواصل، عبر الصور ومقاطع الفيديو.

نصائح مهمة

وقدم الباحث في مجال أمن المعلومات، عدة نصائح هامة، وقال: بشكل عام، لا أنصح بنشر تفاصيل الحياة الشخصية على مواقع التواصل، ولكن في حال رغب البعض بفعل ذلك، فإن عليهم الانتباه لهوية الأشخاص الذين يقومون بإضافتهم، وعدم نشر صور شخصية بوضعيات غير لائقة، تجنباً للابتزاز أو سرقة الصور، كما أنني أحذر الأشخاص من نشر صورهم أثناء النوم أو تناول الطعام ، والأنشطة التي يمارسونها، أو حتى استعراض بياناتهم الخاصة، وذلك بهدف سد الباب في وجه من يحاول انتحال شخصيتهم.