المسلّم: التراث العراقي قدم أبهى ألوانه في الشارقة

كرّم الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الوفد العراقي المشارك في فعاليات أسبوع التراث العراقي الذي لاقى تفاعلاً حيوياً لافتاً، وإقبالاً كبيراً من الجالية العراقية خصوصاً، وبقية الجنسيات العربية عموماً، حيث توافدوا بشغف ومحبة على فعاليات الأسبوع التي عكست الكثير من ملامح وتفاصيل وعناصر التراث العراقي وحضارة بلاد الرافدين العريقة.

تفاعل

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «سعدنا بفعاليات أسبوع التراث العراقي منذ اليوم الأول، وكان تفاعل الجمهور لافتاً وحيوياً مع كل الفعاليات والأنشطة، بدءاً بعرض النماذج والألوان من الغناء العراقي وعروض متنوعة من الغناء الفلكلوري التراثي العراقي، قدمتها فرقة الشمائل للتراث العراقي، مروراً بتلك الأكلات الشعبية العراقية، وفعاليات سوق بغداد لعرض الأزياء والحرف التراثية، والمجوهرات، واللوحات فنية، بالإضافة إلى الرسم على الخشب والزجاج، والألعاب الشعبية، والمحاضرات الثقافية عن الزي العراقي والأغاني وغيرها».

وتابع المسلم: لقد حل العراق ضيفاً على الشارقة في أسابيع التراث العالمي، وتعرفنا من خلاله على تراث السومريين والبابليين والأشوريين في بلاد الرافدين، ومع أسبوع التراث العراقي غصنا في أعماق التاريخ لننهل من كنوز العلم والمعرفة والحضارة والثقافة، ما شكّل زاداً لنا جميعاً، خصوصاً أن ما قدمه الأشقاء العراقيون من لوحات فنية وتراثية ومحاضرات وندوات وعروض شعبية وفعاليات وأنشطة، جاءت هدية مفعمة بالغنى والثراء لكل عشاق التراث لمعرفة المزيد عن تراث العراق الغني المتنوع.

وأضاف المسلم: يشكل التراث الشعبي العراقي الغني والعريق منظومة من المعارف الثقافية والمفاهيم المعرفية، مستندة في تراكمها إلى عمق تاريخي وحضاري.

أسابيع التراث

لفت د.عبد العزيز المسلم إلى أنه من خلال أسابيع التراث العالمي نؤكد أهمية التراث، وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، فهو أحد عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب وبلد وأمة.