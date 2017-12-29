هالة شمسية مثيرة للغرابة

المصدر:
  • إعداد: عمر حرزالله
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تمكن بعض المتزلجين من التقاط صور مذهلة للهالة الشمسية في مشاهد مختلفة ومثيرة للإعجاب. والمعروف أن حرارة الهالة الشمسية تصل إلى مليوني درجة مئوية والأغرب أنها تزيد على حرارة الشمس نفسها.

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