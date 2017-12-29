هالة شمسية مثيرة للغرابة

تمكن بعض المتزلجين من التقاط صور مذهلة للهالة الشمسية في مشاهد مختلفة ومثيرة للإعجاب. والمعروف أن حرارة الهالة الشمسية تصل إلى مليوني درجة مئوية والأغرب أنها تزيد على حرارة الشمس نفسها.
تمكن بعض المتزلجين من التقاط صور مذهلة للهالة الشمسية في مشاهد مختلفة ومثيرة للإعجاب. والمعروف أن حرارة الهالة الشمسية تصل إلى مليوني درجة مئوية والأغرب أنها تزيد على حرارة الشمس نفسها.
قالت الشرطة اليابانية إنها اعتقلت زوجين تجمدت ابنتهما البالغة من العمر 33 عاما حتى الموت في غرفة صغيرة حبساها فيها لسنوات لأنهما كانا يعتقدان أنها مصابة بمرض عقلي يجعلها تتصرف بعنف.
مع إطلالة العام الجديد، ومع أول يوم منه في الأول من يناير، سيشاهد العالم القمر بحجم كبير ما يعرف بـ "سوبرمون" أو يطلق عليه "القمر الذئب" أو "القمر العملاق" وفق وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
كشف برنامج "تفاعلكم" أجور بعض الفنانين العرب الذين سيحييون حفلات لمناسبة نهاية العام.
من الفن تعلمتْ التأمل وأتقنتْ التعمق في التفكير، ومن لوحاتها عرفت كيف تُنطِق الصمت، لتضخ الروح في الملامح والوجوه، ومع الفرشاة والألوان صنعت عالماً متفرداً لا يشبه غيره، ليكون النتاج إبداعاً لا حدود له.
طيور تنثر الماء وهي تحلق على سطحه الشفاف قبالة خور كلباء في الشارقة، فيما مآذن مسجد تبدو وهي تطل يحيط بها الجبل والخضرة وجمال الطبيعة.
صياغة المجوهرات فن تنافس فيه المصممون والصنّاع المهرة منذ بداية هذه المهنة قبل ما يقارب من خمسة آلاف عام. وتم تطوير هذه الصناعة عبر الحرفيين الذين ابتكروا تقنيات عديدة إما تميزوا بها عن غيرهم، أو تحدوا بها أنفسهم.
استلهم الشعراء والملحنون من الشتاء أغنيات وأعمالاً فنية متفردة قدمها كبار المطربين، بما يعكس الطقوس الخاصة بهذا الفصل وما يصاحبه من مشاعر إنسانية تفيض محبة، ورغم مرور سنوات طويلة على إنتاج ةبعضها إلا أنها لا تزال محتفظة بألقها ومرتبطة بذكرياتنا مع المطر والثلج والأجواء الباردة.
لحظات خاصة ومميزة ملأت ألبومات الصور الخاصة بالفنانين خلال عام 2017، وشحنت ذاكرة هواتفهم النقالة بمزيج عفوي ومضحك من صور جميلة، تم إعادة نشرها مع قرب نهاية هذا العام،