مناظر خلابة لمتسلقي الجبال

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  • إعداد: عمر حرزالله
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التقط بعض متسلقي الجبال صوراً لمناظر خلابة أثناء تسلقهم ووصولهم إلى القمم التي كان بعضها مغطى بالثلوج ووضعوا هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي فأثارت إعجاب النشطاء.

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