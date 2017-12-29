مناظر خلابة لمتسلقي الجبال

صياغة المجوهرات فن تنافس فيه المصممون والصنّاع المهرة منذ بداية هذه المهنة قبل ما يقارب من خمسة آلاف عام. وتم تطوير هذه الصناعة عبر الحرفيين الذين ابتكروا تقنيات عديدة إما تميزوا بها عن غيرهم، أو تحدوا بها أنفسهم.