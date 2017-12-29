دنيا ملوّنة لفرح الأطفال

المصدر:
  • إعداد: عمر حرزالله
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انطلق الأطفال إلى دنياهم الخاصة، وقصدوا حدائق انتشرت فيها أشكال وألوان من الألعاب بعضها غريبة ومثيرة، وبعضها الآخر حفلت بالمغامرة والمتعة.

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