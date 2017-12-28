التراث يزيّن الجناح السعودي في القرية العالمية

عام بعد عام يزداد الجناح السعودي بالقرية العالمية تألقاً وإبهاراً، بدءاً من ديكوراته الخارجية التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي الذي تشتهر به المملكة، انتقالاً إلى داخل الجناح الذي يضم 70 محلاً كبيراً تعرض أفضل المنتجات السعودية الفاخرة والمصنوعة بعناية لجمهور القرية العالمية، وتم تصميم واجهة الجناح بشكل مبهر وأنيق يعكس خليطاً من المعالم التراثية والحديثة للمملكة العربية السعودية، والذي يضم قصر المسمك كقصر تاريخي ويعني البناء المرتفع، وهو عبارة عن حصن مشيّد من اللبن، يقع في منتصف الرياض عاصمة السعودية وتحديداً في حيّ الديرة، ويحتل قصر المسمك مكاناً تاريخياً متميزاً عبر استخدام المسمك كمستودع لحفظ الأسلحة، تمّ اتخاذ قرار بجعله معلماً تراثياً يشير إلى مراحل تأسيس المملكة العربية السعوديّة، كما تضم واجهة الجناح مزيجاً من الزخارف الإسلامية ومجسماً ضخماً للمبخرة كرمز مهم لمنطقة الخليج.

محال متنوعة

تم تقسيم الجناح السعودي من الداخل إلى 70 محلاً من المحلات التجارية المتنوعة التي تقوم ببيع المنتجات والمعروضات التي ينفرد بها الجناح السعودي مثل العطورات الشرقية والعود، والتمور بمختلف أنواعها كعجوة المدينة، السكري، خلاص ملكي، مجدول، مبروم، وخلافه من الحلويات التي يتم عملها من التمور والقهوة العربية والعطور العربية والعود التي تشتهر بها المملكة، بالإضافة إلى الملابس الرجالية والنسائية والأزياء الخليجية، عبايات، دشداشة رجالية، سبح وغيرها من المعروضات السعودية، كما جاء اللون الأخضر في أرضية الجناح ليزيد من بهجة المكان وروعته.

ويتخصص عدد من المحال في تمور القصيم ويعد السكري والصجعي ونبوت سيف من أفخر الأنواع، إضافة إلى تمر العسيلة والخلاص والبرحي والمكتومي، أما أشهرها فتبقى عجوة المدينة أو التمر الأسود، ويمكن الاحتفاظ بتمر المكنور المطعم بالسمسم لأكثر من عامين دون أن يتأثر بالأجواء الخارجية ويفقد خواصه الغذائية حسب خبرة أحد العارضين السعوديين.

وبالتجول في الجناح السعودي نجد انتشار العطور الزيتية والبخور والمخلطات التي تختلف من دولة لأخرى في دول المنطقة، إذ تتميز العطور السعودية بتفاوت نسبة العود المستخدم فيها وأنواع المسك مثل «دهن مسك مكة» أو ما يعرف بمسك الطهارة وهناك الملكي منه ومسك النخبة والمخمريات بأنواع الفاكهة من الفراولة والبرتقال إلى تشكيلة واسعة من اللوشن المعطر. ويمكن شراء الزجاجات الأنيقة من العارضين وتعبئتها باللوشن أو العطور التي يتم اختيارها لتقدم كأجمل هدية.

ويتفرد أحد المحال السعودية المشاركة منذ سنوات في القرية العالمية بتخصصه بالمواد التجميلية المصنوعة من مواد طبيعية ومضاف إليها العسل الطبيعي في أغلب الخلطات التي تهم النساء والتي لها صيت وشهرة كبيرة في المملكة.

المنطقة التراثية

تشغل المنطقة التراثية 30% من مساحة الجناح السعودي الاجمالية تقريبا والتي تم تخصيص موقع متميز وسط الجناح لعرض مختلف الحرف اليدوية السعودية التي تزخر بها المملكة كصناعة الجلود، صناعة الخوص، والنحت على الخشب، في ورش مفتوحة تمنح الزائر فرصة للتعرف عن قرب عن تراث المملكة.

ويوفر الجناح السعودي لجمهوره نظارات ثلاثية الأبعاد وكراسي مجاناً في مدخل الجناح، حيث يقوم الزائر بجولة سياحية افتراضية داخل المملكة، عبر عدد من الأفلام القصيرة التي صممت خصيصاً لجمهور القرية العالمية، كما تضم المواد الفلمية بعض الألعاب الترفيهية للأطفال والتي تنقلهم عبر مواقع مختلفة في المملكة وخارجها.

إبداع فني

تقدم فرقة الإبداع الفنية السعودية يومياً على مسرح الجناح عروضاً فنية متميزة لزوار القرية العالمية وتشهد إقبالاً كبيراً من كافة الجنسيات خاصة الخليجية، وتقدم عروضها وفقاً لجدول القرية العالمية 3 مرات يومياً.