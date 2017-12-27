12 ساعة تخفيضات كبرى وصلت 90 %

انطلقت أمس الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، لتمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من خصومات وتخفيضات مغرية تتراوح بين 25% إلى 75% على أكثر من 3000 محل تجاري مشارك في مختلف المراكز التجارية بدبي.ويزخر المهرجان بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستمر حتى 27 يناير، لتمتع مختلف أفراد العائلة.

حيث يتضمن إقامة التخفيضات الأسبوعية المذهلة، وتقديم فرص لربح جوائز قيّمة من سيارات فاخرة، ومجوهرات، ومبالغ نقدية ضمن سحوبات المهرجان الكبرى اليومية، إلى جانب عروض الألعاب النارية الرائعة، والعديد من الفعاليات الترفيهية في مختلف المراكز التجارية.

وبدأت أمس فعالية 12 ساعة تسوّق حصرية لتسعد المتسوقين بتخفيضات مذهلة تصل حتى 90% على بضائع مختارة تشمل: الأزياء، والملابس، والإلكترونيات، والساعات، والعطور، والأثاث، والأدوات المنزلية وغير ذلك، بدءاً من الساعة 12 ظهراً إلى منتصف الليل، والتي تقام في: «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«سيتي سنتر البرشاء»، و«سيتي سنتر الشندغة».

واحتفلت مجموعة من الوجهات السياحية من بينها «ذا بييتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس»، و«لا مير»، و«السيف»، بإطلاق مهرجان دبي للتسوّق بسلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة.

منتجات حصرية

كما كشفت دار دهماني 1969 للمجوهرات الفاخرة عن إطلاق مجموعتها الحصرية الجديدة من المجوهرات، مع قطع فريدة تستوحي خطوطها الأنيقة من شعار العلامة الراقية تمّ تصميميها خصيصاً بمناسبة «مهرجان دبي للتسوق».

ومع انطلاق المهرجان سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز يومياً بسيارة إنفينيتي QX60 الكبرى و150 ألف درهم نقداً يومياً٬ بالإضافة إلى الحصول على جائزة نقدية تقدر بـ 50 ألف درهم لكل أربعة فائزين في السحب الأسبوعي، فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر قناة سما دبي.

ويمكن شراء بطاقات السحب بسعر 200 درهم من محطات «إينوك» و«إيبكو»، والقرية العالمية، وسوبرماركت «زوم»، ومحطات المترو المتواجدة في جميع أنحاء دبي. وكشف مهرجان دبي للتسوق لكافة عشاق الديكور والأثاث، عن فرصة الفوز بغرفة معيشة أو نوم مجهزّة بالكامل بأثاث فاخر بقيمة 10 آلاف درهم من متجر «ايكيا»، وذلك عند إنفاق 1000 درهم في المتجر، ابتداءً من يوم انطلاق المهرجان 26 ديسمبر حتى 1 يناير 2018.

هدايا

وأتيح للمتسوقين في أول يوم من المهرجان فرصة الفوز بجوائز مميزة، وذلك عند إنفاق 200 درهم كحد أدنى، في أي من المتاجر المشاركة من مجموعة مراكز التسوق في دبي. تشمل هذه الجوائز جائزة نقدية بقيمة مليون درهم بالإضافة إلى قسائم هدايا في مختلف المراكز التجارية المشاركة.