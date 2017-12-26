10 فعاليات متنوّعة في افتتاح «دبي للتسوق»

يعود مهرجان دبي للتسوق بحلّة جديدة ومضمون أفضل، ابتداءً من اليوم وحتى 27 يناير المقبل. يقدّم المهرجان لجميع الزوار والمتسوقين خمسة أسابيع من التخفيضات، والفعاليات الترفيهية الرائعة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

واحتفالاً بهذا الحدث، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أبرز 10 فعاليات وعروض في افتتاح مهرجان دبي للتسوق.

فرصة تسوق لا تفوّت

يستطيع محبو التسوق التوجه للمراكز التجارية ابتداءً من العاشرة صباحاً، للحصول على منتجات بأسعار مخفضة، والاستمتاع بتخفيضات مذهلة تبدأ من 25% وتصل إلى 75 % في أكثر من 3،000 محل تجاري مشارك في جميع أنحاء دبي.

عروض مُذهلة

سيتمكن المتسوقون من الاستمتاع بمختلف العروض الترويجية التي تقدم خصومات بين 25٪ حتى 90٪ في مراكز التسوّق التالية: «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«سيتي سنتر البرشاء»، و«سيتي سنتر الشندغة» اذ تقدم المحلات التجارية الرائدة في مجال الموضة، والجمال ومحلات الديكور والأثاث، فرصة الحصول على تخفيضات مميزة.

وذلك وابتداءً من منتصف نهار إلى منتصف الليل، كما سيتاح للمتسوقين أيضاً المشاركة في السحب الكبير والفوز بجائزة مذهلة بقيمة 50 ألف درهم، وذلك عند إنفاق 300 درهم كحد أدنى خلال 12 ساعة.

سحوبات إنفينيتي الكبرى

سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز يومياً بسيارة إنفينيتيQX60 الكبرى و150 ألف درهم نقداً يومياً٬ إضافة إلى الحصول على جائزة نقدية تقدر بـ 50 ألف درهم لكل أربعة فائزين في السحب الأسبوعي، فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر قناة سما دبي. ويمكن شراء بطاقات السحب بسعر 200 درهم من محطات «إينوك» و«إيبكو»، والقرية العالمية، وسوبرماركت «زوم»، ومحطات المترو المتواجدة في جميع أنحاء دبي.

عروض الألعاب النارية

تحتفل مجموعة من الوجهات السياحية من بينها «ذا بييتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس»، و«لا مير»، و«السيف»، بإطلاق مهرجان دبي للتسوّق بسلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة، حيث يمكن للمتسوقين للاستمتاع بروعة المنظر على الساعة 8:30 مساءً في «ذا بييتش»، وعلى الساعة 9 ليلاً في «لا مير»، و«السيف».

سحوبات منزل الأحلام

يمنح المهرجان كافة عشاق الديكور والأثاث فرصة الفوز بغرفة معيشة أو نوم مجهزّة بالكامل بأثاث فاخر بقيمة 10 آلاف درهم من متجر «ايكيا» اليوم وحتى مطلع يناير عند إنفاق 1000 درهم في المتجر.

منتجات حصرية

تطلق العلامة التجارية «كيلز» لمستحضرات العناية بالبشرة والشعر والجسم اليوم، منتج «لوف دبي» الحصري في دبي مول، ومول الإمارات.

تجربة مميزة في السيف

ستسعد الوجهة الترفيهية «السيف»، زوارها بمجموعة من عروض الإضاءة والألوان في أجواء موسيقية رائعة.

عروض ترفيهية وبهلوانية

تحتفل وجهة «ذا بييتش»، مقابل جميرا بيتش ريزيدانس بعروض ترفيهية حية وبهلوانية متنوعة من ضمنها عرض «أكروباتيك بونسيرز».

بطاقة المهرجان

توفّر بطاقة مهرجان دبي للتسوّق لمستخدميها الحصول على تخفيضات مذهلة تصل الى 65٪ في أكثر من 60 وجهة ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المميّزة، بما في ذلك «قمة برج خليفة»، و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«آي إم جي عالم من المغامرات» ٬ ومطعم «كالايدوسكوب» و«لا بيرل».

تسوق واربح

سيتاح للمتسوقين في أول يوم من المهرجان فرصة الفوز بجوائز مميزة، عند إنفاق 200 درهم كحد أدنى، في أي من المتاجر المشاركة من مجموعة مراكز التسوق في دبي. تشمل هذه الجوائز جائزة نقدية بقيمة مليون درهم .

12 ساعة في «ماجد الفطيم»

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن فعالية 12 ساعة تسوق حصرية بمناسبة انطلاق الدورة 23 لمهرجان دبي للتسوق. ستقدم المتاجر في مراكز ماجد الفطيم تخفيضات تتراوح بين 25% حتى 90%، ابتداءً من منتصف النهار حتى منتصف الليل في 26 ديسمبر.

سيتمكن زوار مراكز ماجد الفطيم المختلفة في اليوم الأول من المهرجان من الحصول على منتجات بأسعار مخفضة على أكثر من 100 علامة تجارية عالمية ومحلية، في أكثر من 200 متجر. تشمل العلامات التجارية المشاركة في التخفيضات: «كارين ميلين»، و«جاشنمال هوم»، و«شارليز & كيث»، و«فور إيفر 21»، و«إكسسرايز» «ريس»، و«فوت لوكر» والعديد من المحلات الأخرى.