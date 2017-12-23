أسواق «الشتاء» في فيينا تنشر الدفء

تنتشر الأسواق الشتوية في مختلف أرجاء مدينة فيينا بالنمسا، وهي تلامس أرواح الجميع بالموسم البارد منذ منتصف نوفمبر وتبقى بعض الأسواق مفتوحة إلى بداية السنة الجديدة.

معظم الأسواق الشعبية الشتوية تقام أيام الإجازات مثل الأحد والسبت - وتجذب إليها الزوار والسياح لاقتناء مختلف المنتجات المحلية للذكرى.

تعرض الأسواق الشتوية مجموعة واسعة من المنتجات النمساوية مثل الديكورات والشموع والألعاب والحرف اليدوية والزينة المنزلية والهدايا، فضلا عن منتجات الحرف اليدوية والطبخ مثل البانش والوجبات الخفيفة التقليدية.

وفي مطلع العام الجديد تخصص الأسواق الشتوية رفوفها لتقدم منتجات جالبة للحظ في العام الجديد.

ومن أشهر الأسواق الشتوية التي يقصدها السكان والسياح على حد السواء، نذكر السوق الشتوي في ميدان راتهاوس وهو الأكبر والأكثر شهرة إذ يضم حوالي 150 كشكا وورشة عمل يشارك فيها الأطفال لتعلم طريقة تحضير الخبز المحلي وإنجاز بعض الفنون والحرف اليدوية وتزيين مرافق ميدان راتهاوس بارك.

ويقصد هواة الموسيقى الشعبية ومنتجات الحرف اليدوية التقليدية، السوق الشتوي القديم في فيينا فريونغ أو سوق آم هوف فينتر ماركت والسوق الشتوي في ميدان ستيفانز بلازا الذي يعرض الفنون والحرف اليدوية على خلفية رائعة لكاتدرائية القديس ستيفنز.

من جانبه يعرض سوق آم إم كيو الشتوي في أكشاكه الجليدية ذات التصميم الفريد منتجات متنوعة من زينة المنازل والتماثيل وهياكل لأبرز المعالم السياحية للمدينة وبطاقات المعايدة.

ويتحول ميدان ماريا في موسم البرد إلى قرية شتوية مزدحمة بالأسواق الشعبية لتي تقدم منتجات الحرف اليدوية و الطبخ مثل البانش والوجبات الخفيفة التقليدية. ويعتبر مكانا المثاليا لالتقاط سحر النمسا التقليدي.