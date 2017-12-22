صور لا تحتاج إلى تفسير

بعض الصور التي يلتقطها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكن لو دققنا فيها النظر سنجد أنها بسيطة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل.
بعض الصور التي يلتقطها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكن لو دققنا فيها النظر سنجد أنها بسيطة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل.
تنتشر الأسواق الشتوية في مختلف أرجاء مدينة فيينا بالنمسا، وهي تلامس أرواح الجميع بالموسم البارد منذ منتصف نوفمبر وتبقى
قفزات نوعية حققتها السينما العربية خلال السنوات الأخيرة، مكنتها من فتح أبواب جديدة لها، لتصل إلى العالم أجمع، فبعد نجاحها في حجز مكان لها في معظم المهرجانات العالمية بدءاً من كان السينمائي ومروراً بمهرجاني برلين وفينيسيا،
تختلف الشخصيات بحسب اليوم الذي يولد فيه كل شخص، فكيف يتزوج الشاعر نزار قباني بزوجته بلقيس بالذات، وكيف تتسم شخصية محمود درويش بالصراع بين العقل والعاطفة، كل ذلك يحلله علم الفلك السيكولوجي حيث يقرأ حياة المشاهير على ضوء الأجرام السماوية.
بإحساسها الأنيق وصوتها الكلثومي العميق، صدحت الفنانة ريهام عبدالحكيم، أول من أمس، لتقدم باقة من أرقى الأغنيات التي تسللت من بين ثناياها رائحة الطرب الجميل،
معرض تفاعلي جمع بين فنون التصميم والمؤثرات البصرية، صنع أجواء من الفرجة والبهجة لجمهور مدينة هانغتشو شرق الصين
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة وإسماعيل عبدالله رئيس جمعية المسرحيين رئيس المهرجان،
المسرح الانغماسي ليس جديداً على رواد المسرح، لكنه غير معروف كثيراً بين أوساط الشباب الذين ما زال عدد كبير منهم لم يختبر تجربة مسرحية من هذا القبيل.
يستعد مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية الحدث الموسيقي السنوي الأبرز في إمارة الشارقة الذي تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بشراكة استراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي..