صور لا تحتاج إلى تفسير

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بعض الصور التي يلتقطها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكن لو دققنا فيها النظر سنجد أنها بسيطة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل.

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