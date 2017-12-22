حوادث مثيرة للجدل

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أظهر معرض جديد للصور عبر الإنترنت بعض الحوادث المؤسفة والمثيرة للجدل التي تواجه أشخاصاً يمرون بأسوأ اللحظات في حياتهم وبالتأكيد فإن من يرى هذه الحوادث يعتبر نفسه محظوظاً.

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