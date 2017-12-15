حيوانات تسكن المركبات

المصدر:
  • إعداد: عمر حرزالله
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شارك ميكانيكيون في مواقع التواصل الاجتماعي بصور أثارت إعجاب الرواد، تظهر بعض القطط والأفاعي والحيوانات الأخرى، التي تفاجأوا بوجودها مختبئة في بعض المركبات التي كانوا منهمكين في إصلاحها.

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