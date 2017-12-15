الغاية تبرر الوسيلة

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التقطت بعض الصور المضحكة لقرود من مختلف الأنواع، وهي تمارس هواياتها المفضلة في سعيها الدؤوب إلى كسب قوت يومها، حتى لو كان ذلك بسرقة الطعام، فالغاية تبرر الوسيلة بالنسبة لها.

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