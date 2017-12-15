الغاية تبرر الوسيلة

التقطت بعض الصور المضحكة لقرود من مختلف الأنواع، وهي تمارس هواياتها المفضلة في سعيها الدؤوب إلى كسب قوت يومها، حتى لو كان ذلك بسرقة الطعام، فالغاية تبرر الوسيلة بالنسبة لها.