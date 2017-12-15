الغاية تبرر الوسيلة

التقطت بعض الصور المضحكة لقرود من مختلف الأنواع، وهي تمارس هواياتها المفضلة في سعيها الدؤوب إلى كسب قوت يومها، حتى لو كان ذلك بسرقة الطعام، فالغاية تبرر الوسيلة بالنسبة لها.
التقطت بعض الصور المضحكة لقرود من مختلف الأنواع، وهي تمارس هواياتها المفضلة في سعيها الدؤوب إلى كسب قوت يومها، حتى لو كان ذلك بسرقة الطعام، فالغاية تبرر الوسيلة بالنسبة لها.
حذر علماء النفس مما أسموه بـ "التهاب السيلفي"، قائلين إنه اضطراب عقلي حقيقي، يحتاج أصحابه ممن يشعرون باضطرارهم إلى
أكدت إدارة المرور في السعودية، الجمعة، أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك، والمنصوص عليها نظامًا، والتي تطبق حالياً بحق الذكور.
نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وكالة ناسا الأميركية للفضاء قولها، الجمعة، إن كويكبا ضخما سيمر بجانب الأرض، نهاية
ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الجهات المعنية منعت التصوير في الحرمين الشريفين تعظيما لشعائر الله، واحتراما لمشاعر الحجاج
ضمن عروض مهرجان الفنون الإسلامية في دورته العشرين، تألقت يوم أمس مجموعة من معروضات المهرجان، حيث افتتح الشيخ سلطان بن
افتتحت صباح أمس في حي دبي للتصميم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «ايكو» المعني بالفن والتصميم والتكنولوجيا والذي يستمر
ما إن نشرت «البيان» قصة الطفلة الأردنية ميريانا (4 سنوات) المصابة بالشلل الدماغي، والتي قامت والدتها لينا أبو سمحة،
كيف لـ«الحرب وطبولها» أن تتحول إلى رسائل سلام، وكيف لـ«الخراب» أن يكون خلّاقاً لدرجة الإلهام، تساؤلات تطرح نفسها