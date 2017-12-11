فتح باب التسجيل لبطولتي فزاع للصيد بالصقور وفخر الأجيال 2018

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لبطولتي فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسية وبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور للموسم 2018.

وستنطلق البطولة الأولى: بطولة فزاع للصيد بالصقور – التلواح (الرئيسية) بتاريخ 2 وتستمر حتى 15 يناير 2018، فيما ستليها ثاني بطولات الصيد بالصقور هذا الموسم: بطولة فخر الأجيال بتاريخ 1 وتستمر حتى 15 فبراير 2018.

وينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث البطولتين في المكان المخصص للبطولات بمنطقة الروية - دبي.

من جهتها افادت سعاد ابراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بأن بطولات فزاع للصيد بالصقور هذا الموسم تتسم بطابعها الرياضي التراثي المعهود إلا انها أكثر تشويقاً وحماسة بالنسبة للمشاهدين والمتسابقين وقالت "سوف تشهد بطولات الصيد بالصقور تغييرات جذرية هذا الموسم، إذ سيعزز النظام الجديد في بطولات الصيد بالصقور من مكانتها كبطولات رياضية تراثية ذات طابع سريع وشيّق، تُحسم فيه النتائج بشكل فوري، وتم الغاء نظام التأهل إلى المسابقات النهائية، بينما ستقسم البطولة الواحدة إلى خمسة أشواط يومية وفقاً لفئات الطيور المعلن عنها".

وأشارت سعاد ابراهيم درويش بأن نظام الاشواط الجديد في بطولات الصيد بالصقور ، سيعزز من الروح الرياضية المتمثلة بالفوز الفوري ويأجج المنافسة بين المتسابقين في إطار الزمن المحدد لكل شوط، كما سيسهم في رفع مستوى البطولة بإستقطاب المحترفين، الأمر الذي سيحث الجميع على تقديم لوحات تراثية تظهر مدى اهتمام الأفراد والمجموعات في الدولة بهذا الموروث الثقافي والاجتماعي المرتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى، تحتفظ مسابقات الطيارة اللاسلكية بنظام التأهيل ومن ثم النهائيات.



تاريخ انطلاق أشواط بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح 2018

ستقام بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية من تاريخ 2 ولغاية 9 يناير 2018 حسب جدول الأشواط الخمسة التالية: فرخ- رمز، فرخ –سيارة، فرخ – نقدي، جرناس –رمز، جرناس –سيارة، حيث ستقام بتاريخ 2 يناير مسابقة فئة جير شاهين (فرخ وجرناس) للشيوخ وفي 3 يناير ستقام نفس المسابقة للعامة. بتاريخ 4 يناير ستقام مسابقات فئة جير تبع (فرخ وجرناس) للشيوخ وفي 5 يناير ستقام مسابقات العامة. بتاريخ 6 يناير ستقام مسابقات فئة بيور جير (فرخ وجرناس) للشيوخ وفي 7 يناير ستقام مسابقات العامة. بتاريخ 8 يناير ستقام مسابقات فئة قرموشة (فرخ وجرناس) للشيوخ وفي 9 يناير ستقام مسابقات العامة.

وسوف تنطلق المنافسات التأهيلية للطيارة اللاسلكية للشيوخ بتاريخ 10 يناير وللعامة بتاريخ 11 يناير 2018. وستقام مسابقات الناشئين يوم الجمعة الموافق 12 يناير بنظام شوط سيارة وشوط نقدي وذلك في مسابقتين فئة تبع وحش و فئة تبع جير.

وستقام مسابقات محلي – خليجي بتاريخ 13 يناير في فئة حر وحش وفي 14 يناير في فئة شاهين وحش وفقاً للخمسة أشواط التالية: محلي فرخ –سيارة، محلي فرخ –نقدي، محلي جرناس –سيارة، خليجي فرخ –سيارة، خليجي جرناس –سيارة. وستقام نهائيات الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة يوم الأثنين الموافق 15 يناير وتتكون من شوطين: شوط سيارة للشيوخ، وشوط سيارة للعامة.

التسجيل

فُتح باب التسجيل للبطولتين في القرية العالمية، بوابة أف 3 وفقا لشروط التسجيل التالية:

1. التسجيل مفتوح لجميع الجنسيات .

2. التسجيل بالأسم الثلاثي .

3. التسجيل إلزامي برقم الهوية الوطنية الإمارتية أو جواز السفر لغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4. توقيع تعهد من المالك او من ينوب عنه بخصوص ملكية الصقر .

5. يلزم المالك أو من ينوب عنه بالتوقيع على استمارة معلومات التسجيل وتقع المسؤولية على المالك في اعطاء اي بيانات خاطئة .

6. يتم احتساب رسوم عند تركيب الحلقه الذكيه بقيمة 50 درهم .

7. يتم احتساب رسوم إداريه بمبلغ 500 درهم عند نقل الملكية وتغيير اسم المالك .

8. في حال فقدان الحلقه الذكيه يتم احتساب رسوم إضافيه بقيمة 50 درهم .

9. في حالة إثبات تلف الحلقه الذكيه سوف يتم استبدالها بدون رسوم اضافيه .

10. لن يتم إستبدال أو إصدار حلقة الصقر الذكية في حال تم فقدانها قبل فترة أسبوع بحد أقصى من موعد إنطلاق البطولة .

11. لن تقبل اللجنة مشاركة أي صقر من فئة البيور بدون شريحة او حلقه .

12. في حال عدم وضوح بيانات حلقة المنشئ للصقر ، أو نوعه وعدم توفر اثبات رسمي للإستناد لهذه المعلومات، يحول الصقر للجنة التسجيل للمراجعة وتحديد آلية قبول أو عدم قبول التسجيل .

13. في حالة إثبات وجود تلاعب أو فتح أو نزع حلقة الصقر الذكية من قبل المشارك يترتب عليه إحدى العقوبات أدناه وتحدد من قبل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة:

- دفع غرامه بقيمة 1000 درهم .

- إلغاء مشاركته بطولة واحدة من بطولات فزاع للصقور وحرمانه من تفعيل او نقل ملكية جميع الصقور في كل الفئات المسجله بإسمه.

- إلغاء مشاركته في موسم واحد من بطولات فزاع للصقور وحرمانه من تفعيل او نقل ملكية جميع الصقور في كل الفئات المسجله بإسمه.

14. يمنع مشاركة الصقور الغير مسجلة والتي لم يركب لها الحلقة الذكية في بطولات فزاع للصقور.

15. يسمح بالصقور المركبه لها الحلقة الذكية من نادي أبوظبي للصقارة بالمشاركة في بطولات فزاع للصقور .