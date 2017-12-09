«فيدكس بي».. منصة جديدة في دبي تجمع خبراء المحتوى الرقمي

تضيف دبي كل يوم الجديد إلى الفعاليات المهمة على أجندتها السنوية تأكيداً لدورها كمحرك للإبداع في المنطقة والعالم ومنصة حاضنة للمبدعين بما توفره لهم من أجواء الحوار والنقاش، علاوة على تقريب المواهب المحلية والعربية من الخبرات العالمية المتميزة.

وفي جديد دبي، انطلق أمس، معرض «فيدكس بي - VIDXB»، الفعالية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعنية بتطوير المحتوى الرقمي والاحتفاء بالشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي افتتحها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهي من تنظيم لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وضمت قائمة ضيوف الحدث العديد من الأسماء الشهيرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في مجالات عدة تشمل أسلوب الحياة والجمال والألعاب والكوميديا والرياضة يقدمون رؤاهم عبر مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية والتفاعلية أمام الجمهور، للتعرف على أحدث الابتكارات في عالم صناعة المحتوى عبر شبكة الإنترنت وما يشهده من تيارات واتجاهات جديدة وتقنيات إبداعية.

وعلى هامش الفعاليات أعلنت العديد من الجهات المشاركة عن مشاريعها المستقبلية، ما يعكس قيمة الحدث كمنصة تجمع بين خبراء القطاع للنقاش حول معطيات المشهد الراهن لقطاعات الإعلام والإنتاج الفني وتقدم لهم الفرصة للتواصل المباشر مع الجمهور.. كما قدم نجوم الإنترنت في المنطقة والعالم عروضاً تفاعلية شهدت تجاوباً كبيراً من الحضور.