منصور بن محمد يفتتح "فيدكس بي"

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم فعالية "فيدكس بي - VIDXB"، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعنية بتطوير المحتوى الرقمي والاحتفاء بالشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بتنظيم لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وتستمر على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بجولة شملت جانبا كبيرا من المعرض رافقه خلالها منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجمال الشريف، رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، حيث تعرف سموه من المنظمين والمشاركين على أحدث الابتكارات في عالم صناعة المحتوى الرقمي واستمع إلى أفكارهم الرامية إلى مواصلة عملية تطويره بما يرقى إلى تطلعات جمهور المتابعين وبالتزامن مع المتغيرات السريعة التي تميز عالم الإنترنت.

وأبدى سمو الشيخ منصور بن محمد إعجابه بفكرة الحدث لاسيما وأن موضوعه بات من الموضوعات التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الشباب، حيث اطلع سموه على ما سيتناوله الحدث من نقاشات حول موضوع المحتوى الرقمي وكيفية تطويره بأسلوب بناء يعود بالنفع على المجتمع من خلال توظيفه بالأسلوب السليم الذي يكفل الاستفادة من التطور السريع الذي يشهده عالم الاتصال والتقنيات الرقمية في تحفيز الشباب على الإبداع وتحفيز طاقاتهم نحو إفادة ذاتهم ومجتمعاتهم.

من جهته رحب جمال الشريف بضيوف دبي المشاركين في الحدث من مختلف انحاء المنطقة والعالم في أول تجمع من نوعه يركز بصفة خاصة على المحتوى الرقمي لاسيما على صعيد صناعة الفيديو الرقمي على الإنترنت متمنياً لهم الاستفادة من الفعاليات المصاحبة بما تشمله من نقاشات ثرية، موكداً أن لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي بدأت بالفعل بتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ استراتيجية دبي الطموحة بأن تكون من بين الوجهات العالمية المفضلة لتصوير الأعمال السينمائية وإنتاجها على المستويين الاقليمي والعالمي.

وقال الشريف" "تحتضن دولة الإمارات العديد من الفعاليات العالمية الكبرى، والتي تخدم في مجملها في تعزيز الحوار بين المعنين بالقطاعات المشمولة ضمن تلك الفعاليات، واليوم يضاف إلى أجندة الفعاليات المهمة على الأجندة السنوية في دبي فعالية سيكون لها أثرها في تأكيد دور دبي كمحرك للإبداع في المنطقة والعالم ومنصة حاضنة للمبدعين بما توفره لهم من أجواء الحوار والنقاش، علاوة على الفائدة التي نجنيها من وراء تلك الفعاليات بتقريب المواهب المحلية والعربية من الخبرات العالمية المتميزة في هذا المجال بما لهذا الاحتكاك من أثر في إنضاج أفكارهم وتحفيزهم دائما على تقديم الجديد".

وأضاف الشريف: "تندرج هذه الفعالية المهمة ضمن رؤية 2020 التي أطلقتها اللجنة شهر أكتوبر الماضي بهدف تطوير المحتوى الإعلامي الرقمي بما يعزز من مكانة دبي كقبلة لصناعة الإعلام، فضلاً عن تنظيم وإطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات الرامية إلى دعم نمو القطاع وتشجيع وجذب المواهب الواعدة والمساهمة في تطويرها، مؤكداً أن الحدث يمثل فرصة مهمة لتعريف ضيوف المعرض والمشاركين فيه على حزمة الخدمات المتكاملة التي تقدمها اللجنة كنافذة واحدة تضمن للمنتجين وطواقم العمل وصانعي الأفلام تحقيق تجربة تصوير سلسلة مريحة ومجدية من حيث التكلفة في دبي.

وضمت قائمة ضيوف الحدث العديد من الأسماء الشهيرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في مجالات عدة تشمل أسلوب الحياة، والجمال، والألعاب، والكوميديا، والرياضة، يقدمون رؤاهم عبر مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية والتفاعلية أمام جمهور النسخة الأولى من الفعالية للتعرف على أحدث الابتكارات في عالم صناعة المحتوى عبر شبكة الإنترنت وما يشهده من تيارات واتجاهات جديدة، وتقنيات إبداعية.

فعاليات اليوم الأول

وقدّم نجم يوتيوب العالمي كايسي نيستات، عرضاً تناول من خلاله رؤيته الخاصة عن العديد من الأفكار والموضوعات المعنية بالمشهد الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي اعتماداً على خبرته الكبيرة في هذا المجال حيث يعمل مخرج أفلام مقيم في نيويورك، وهو الكاتب والمخرج والمحرر والممثل الرئيسي في مسلسل "ذي نيستات بروزرز" (The Neistat Brothers)، والمنتج فيلم "دادي لونغليغز" (Daddy Longlegs).

وناقش "كايسي" أمام الضيوف أبرز المحطات في مسيرته المهنية وأهم المواقف التي تعرض لها خلال رحلته على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حقق من خلالها شعبية جارفة على قناته على يوتيوب والتي تضم أكثر من 7.7 مليون مشترك، وبات يحظى بمتابعة جمهور عريض على انستغرام وتويتر وسناب تشات للاستماع إلى سرده والاطلاع على أسلوب حياته.

وشهد اليوم الأول حضوراً مميزا للبريطاني KSI الذي حقق متابعات هائلة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لمجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو الجذابة على يوتيوب، ويشتهر بمقاطعه الرياضية والساخرة والموسيقية والكوميدية على يوتيوب ويبلغ عدد متابعيه أكثر من 21 مليون شخص حول العالم وحقق ما يزيد على 3.5 مليار مشاهدة.

وعلى هامش فعاليات "فيدكس بي" أعلنت العديد من الجهات المشاركة عن مشاريعها المستقبلية ما يعكس قيمة الحدث كمنصة تجمع بين خبراء القطاع للنقاش حول معطيات المشهد الراهن لقطاعات الإعلام والإنتاج الفني وتقدم لهم الفرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، كما قدم نجوم الانترنت في المنطقة والعالم نيستات، ليلي بونس، KSI، أنور الجباوي، إنانا ساركيس، هانا ستوكينغ عروضاً تفاعلية شهدت تجاوباً كبيراً من الحضور.

وتعد لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الجهة الحصرية المخوَّلة بإصدار تصاريح ورخص الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع لمنتجي التلفزيون والسينما والإعلانات التجارية في دبي، كما تعمل مع الهيئات الحكومية وأصحاب مواقع التصوير وغيرهم من المعنيين لتحديد فرص النمو واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتحرص اللجنة على الاضطلاع بدور فاعل في المشهد الإعلامي لاسيما القطاعات المتخصصة في انتاج الأفلام وتطوير المحتوى حيث تشارك في عدداً كبير من الفعاليات والمبادرات العالمية المتخصصة بما في ذلك مهرجان كان السينمائي، ومعرض مواقع تصوير رابطة المفوضين السينمائيين الدوليين (AFCI) والسوق الدولية للإنتاج السمعي والبصري ميبكوم (MIPCOM) ومهرجان اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية.