ساعة أبل تشخص تسارع نبضات القلب

أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الطبية الأميركية أول جهاز طبي لساعة أبل لتحذير مستخدمي الساعة من حدوث تسارع في دقات القلب لديهم، وذلك من خلال تتبع النبضات بجهاز تخطيط شخصي للقلب، وذكرت «ديلي ميل» أن الجهاز الجديد يدعى «كارديا باند» وهو جهاز تخطيط متنقل وصغير للقلب يمكنه الانزلاق في داخل الساعة.

ويراقب برامج الجهاز نشاط مرتدي الساعة وكذلك أنماط نبضات قلبه، وعندما يكتشف أنه لا يوجد تزامن بين النشاط والنبضات، فإنه يحفزه على إجراء تخطيط للقلب من خلال الساعة مباشرة.

يشار إلى أن أبل أدخلت مؤخراً في ساعتها تطبيقاً آخر لرصد أي أعراض لعارض وقف التنفس أثناء النوم.