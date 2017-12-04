الآيس كريم الأسود «ساندوتش» في القرية العالمية

اختار الشاب الإماراتي بطي عبد الله الشحي الذي يعمل موظفاً ويدرس إدارة الأعمال، مشروعاً جديداً من نوعه في الدولة عبارة عن ساندوتش آيس كريم وكأن العبارة الشهيرة التي قيلت في الفيلم المصري «محامي خلع» الآيس بالعيش تحققت في دبي عبر «آيس بان» او ساندوتش الآيس كريم، كما اختار آيس أسود أو آيس كريم الفحم كما يطلق عليه.

يؤكد بطي الشحي عضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أنه بعد ما زار عدة دول في العالم اختار جلب فكرة الآيس كريم الأسود الجديدة كليا إلى دبي عبر فكرة مبتكرة أخرى وهي وضع الآيس في خبز صغير يشبه الدونت ومزجه بطريقة خاصة ليمنح زوار القرية العالمية تجربة لا تنسى خاصة وأنها السنة الأولى التي يشارك فيها في فعاليات القرية العالمية وبتشجيع من المؤسسة.

بمجرد أن يدخل زائر القرية العالمية البوابة التراثية المخصصة لكبار الشخصيات يجد على اليسار محل «آيس بان» الذي يحرص الشحي على التواجد المستمر فيه. ويعود المحل إليه واثنين من إخوانه كبداية للولوج إلى عالم التجارة الحرة، وان الأمر لا يتوقف على تقديم الأنواع المختلفة من الآيس كريم بل وضعه في البسكويت الملون بأربعة ألوان مختلفة ذات نكهات ورائحة نفاذة وهي البسكويت الأخضر والأسود والبني والأحمر والذي يجذب الأطفال والكبار.

نقطة انطلاق

يشير الشحي إلى انه اختار القرية العالمية لتكون نقطة الانطلاق بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظى بها والتي كانت فاتحة خير على كثيرين عبر السنوات الماضية، كذلك استقطابها ملايين الزوار وهو الأمر الذي يوفر سنوات من الإعلانات والتسويق عبر بوابة القرية العالمية.

وينوه بأن «آيس بان» يشهد إقبالا كبيرا من كل الجنسيات خاصة وان الأسعار في متناول الجميع تبدأ من 10 دراهم وتنتهي ب20 درهماً وتقدم الإضافات مجانا للجمهور، مشيراً إلى أن كثيرين يستغربون الفكرة إلا انهم يقبلون عليها وان صور الآيس كريم الأسود انتشرت سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فكرة مبتكرة

ويؤكد الشحي أن كافة الألوان والإضافات المستخدمة طبيعية وأن بلدية دبي تشرف وتدقق على كافة المأكولات والمشروبات التي تقدم، وانه ينوي تسجيل فكرة ساندويتش الآيس كريم الأسود كفكرة مبتكرة، وان تواجده المستمر في المحل يمنحه فرصة مشاهدة رد فعل الجمهور والإجابة عن استفساراتهم التي تنتهي بالاستمتاع بوجبة الآيس كريم وفرحة كبيرة في عيون الأطفال حينما يحصلون عليه في بسكويت ملون بنكهات محببة لهم ودون أي ألوان صناعية.

غرابة

على الرغم من اللون وغرابة المكونات إلا أن نكهة الآيس كريم الأسود لذيذة وناعمة يمكنك اختيار الآيس كريم في قمع أسود اللون أيضًا مُزين بقطع من الشوكولاتة الملونة، أو يمكن تزيينه بالعديد من الإضافات الأخرى واختيار أي لون من البسكويت لتكتمل غرابة التجربة.