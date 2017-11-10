تختلف العادات والتقاليد في كل بلد باختلاف ثقافتها والبيئة المحيطة بها ، فتعد العوامل البيئية والمناخية من العوامل الأساسية لتكوين ثقافة الشعوب وبالتالي أنماط الحياة التي يتبعونها وممارسة طقوسهم. وهناك العديد من العادات والتقاليد غريبة الأطوار تدهشنا عند سماعها ونستغرب من فعلها ، ولكن ماهو غريب لدينا ليس بالضرورة غريباً لدى هذه الشعوب . نستعرض قائمة من أغرب العادات والتقاليد حول العالم .