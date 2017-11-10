تختلف العادات والتقاليد في كل بلد باختلاف ثقافتها والبيئة المحيطة بها ، فتعد العوامل البيئية والمناخية من العوامل الأساسية لتكوين ثقافة الشعوب وبالتالي أنماط الحياة التي يتبعونها وممارسة طقوسهم. وهناك العديد من العادات والتقاليد غريبة الأطوار تدهشنا عند سماعها ونستغرب من فعلها ، ولكن ماهو غريب لدينا ليس بالضرورة غريباً لدى هذه الشعوب . نستعرض قائمة من أغرب العادات والتقاليد حول العالم .
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ملتقى سفينة شباب العالم يختتم فعالياته
اختتمت فعاليات ملتقى سفينة شباب العالم، الذي نُظم للمرة الأولى في الإمارات خلال الفترة من 5 - 9 الجاري، وعقدت اللجنة
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عبدالله بن زايد يستقبل رئيس مدرسة جوليارد للفنون
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جوزيف بوليسي رئيس مدرسة جوليارد للفنون، حيث
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أيقونة عطر
■ كما هي حال الماس وديدن الذهب، تبقى دبي ومعالمها، إذ لا تزيدها السنون سوى رونق وبهاء، تطرزهما وتجسدهما بجلاء، قناة دبي
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30 مليون دولار لقلادة ألماس
حكاية جميلة تجدلها علاقة الألماس والابتسامة، إلا أنها، تبدو مع هذه الصورة، أيضاً، خاصة جداً، حيث تظهر هذه القلادة من
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كُتّاب وأدباء يؤبّنـــونناصـــر جبــران
نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، حفل تأبين للراحل الأديب ناصر جبران، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب الإماراتيين والعرب
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9 أفلام جديدة بمسابقة المهر الطويل في «دبي السينمائي»
أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي، عن المجموعة الثانية والمكمّلة من الأفلام المشاركة في مسابقة المهر الطويل، والتي تشمل
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«قيد التصنيع» يسرد سيرة المنتج
يسرد معرض «قيد التصنيع» سيرة المنتج منذ اللحظة التي يكون فيها فكرة على الورق إلى أن يصبح في منتصف مرحلة التصميم لإبراز
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جندب في لوحة لغوخ يكشف وقت إنجازها
يحلم حراس اللوحات الفنية عموماً باكتشاف أسرار تحتضنها طيات التحف الفنية وخفاياها، وبالكاد يتوقع أي منهم العثور على جندب