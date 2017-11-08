هزاع بن زايد: بناء الأجيال يحتاج إلى تنمية الحس الثقافي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدورة التاسعة من «فن أبوظبي» والذي يستقبل الجمهور اليوم وحتى 11 نوفمبر الجاري في المنطقة الثقافية بمنارة السعديات.

وقال سموه «إن نخبة الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين في ( فن أبوظبي ) تشارك في هذا الحوار الجمالي المفتوح على المعرفة والنور»، مؤكداً أن «بناء أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة الإرث الحضاري العريق يحتاج إلى تنمية الحس الثقافي والجمالي عبر فعاليات إيجابية مثل ( فن أبوظبي )».

واعتبر سموه أن منارة السعديات - باحتضانها مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية المهمة - ترسخ لغة الحوار وقيم التسامح وتبني جسور التواصل بين الحضارات والمجتمعات.

وتجول سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في أرجاء المعرض يرافقه محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وسيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. والتقى سموه عدداً من ممثلي صالات العرض المشاركة والقيمين الفنيين والفنانين وتعرف منهم على ما يقدمه «فن أبوظبي» في دورته الحالية من أعمال.

كما التقى سموه وفداً من مجموعة من الشباب الإماراتيين الموهوبين العاملين في التلفزيون بشركة أبوظبي للإعلام يتقدمهم الدكتور علي بن تميم مدير عام الشركة، حيث استمع سموه منهم إلى طبيعة عملهم الهادفة إلى اكتشاف ودعم وتنمية المواهب الإماراتية الشابة العاملة في الشركة.

وقدم الوفد الشكر لسموه على دعمه المستمر للثقافة والفنون، منوهاً بالاهتمام والمتابعة الكبيرين اللذين يحظى بهما الشباب من قبل قيادة دولة الإمارات لاسيما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وقد اختتم اللقاء بصورة جماعية لسموه مع أعضاء الوفد.

حضر الافتتاح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ورياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

كما حضره عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة وجمع من كبار المسؤولين والفنانين والقيمين الفنيين وعشاق الفنون.

حوارات

ويتوج معرض «فن أبوظبي» برنامجه - الذي يقام على مدار العام - بأعمال تركيبية ومعارض فنية وحوارات وفعاليات تقام في العديد من المواقع في أنحاء إمارة أبوظبي إضافة إلى الأعمال الفنية التي تقدمها مجموعة متميزة من صالات العرض الفنية حول العالم والتي تقدم أعمالاً فنية ملهمة وأعمالاً تركيبية ضخمة. ويرافق «فن أبوظبي 2017» على مدى أربعة أيام برنامج جماهيري حافل بالفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية والاستعراضات الفنية التي تغطي الفنون والتصميم والموسيقى وعروض الأداء.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة «يحتفي فن أبوظبي بالتنوع الثقافي والفني الذي تزخر به أبوظبي ويقدم منصة لجمع المبدعين والمبتكرين من صالات العرض الفنية والفنانين وقيميي المعارض محلياً وعالمياً حيث ينتج عن هذا اللقاء تفاعل إبداعي مميز نقدمه لشريحة واسعة ومتنوعة من الجمهور بما يعزز مكانة العاصمة كمحور ثقافي إقليمي وعالمي.. ونتطلع إلى الاستمتاع بأربعة أيام من الاستكشافات الفنية والحوارات الثرية».

مبادرات

ويتضمن برنامج المعرض مجموعة من المبادرات الجديدة مثل «آفاق: تكليف الفنانين» والتي ستعرض أعمال تكليف جديدة لمجموعة من الفنانين المعاصرين في مواقع عامة من أبوظبي والعين.. إضافة إلى برنامج «آفاق: الفنانون الناشؤون» تحت إشراف الفنان محمد كاظم والقيمة الفنية كرستينا دي ماركي والذي يقدم أعمالاً تكليفية لكل من شيخة المزروعي وآلاء إدريس وجميري تعرض خصيصاً في معرض فن أبوظبي.

أما «بوابة: الخط» فتقدم معرضاً من تقييم مايا أليسون يبرز العلاقة بين الفنانين الناشئين الإماراتيين ونظرائهم من حول العالم. ويعود برنامج «دروب الطوايا» هذا العام - من تقييم طارق أبو الفتوح - بمجموعة متنوعة من العروض المعاصرة التي تستكشف المشاهد الصوتية للمدينة الكوزموبوليتانية.. حيث تتلاقى المؤثرات الجغرافية والاجتماعية والثقافية.. إضافة إلى اللغات والحكايات والتاريخ.

«فنون الشارع»

كما يقدم برنامج فنون الشارع - من تقييم فابريس بوستو - أعمالاً للفنانين فيليب بودلوك وأميتاب كومار وبيير سنتورييه والتي ستعرض على حافلات تجوب العاصمة طوال شهر نوفمبر.

حوار مفتوح على المعرفة والنور

كتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على حسابه الرسمي عبر «تويتر» قائلاً: افتتحنا «فن أبوظبي» في منارة السعديات، مشيراً إلى أن نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين تشارك في هذا الحوار الجمالي المفتوح على المعرفة والنور.

وأضاف سموه: كما التقينا على هامش فن أبوظبي وفداً من أبوظبي للإعلام يتضمن نخبة من الموهوبين العاملين في الشركة، لافتاً إلى أن رعاية المواهب الشابة واجب وطني.

وأكد سموه أن بناء أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة الإرث الحضاري العريق يحتاج تنمية الحسّ الثقافي والجمالي عبر فعاليات إيجابية مثل فن أبوظبي. وتابع سموه، قائلاً: منارة السعديات باحتضانها مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية المهمة ترسخ لغة الحوار وقيم التسامح وتبني جسور التواصل بين الحضارات والمجتمعات.