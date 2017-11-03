جمال الطبيعة يتجلى في 2017

نشرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» ما وصفته بأروع الصور للأرض تم التقاطها في العام الجاري 2017. وتظهر بعض هذه الصور بهاء الطبيعة من غابات وأنهار وجبال ومخلوقات وظواهر طبيعية تأخذ الألباب.
نشرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» ما وصفته بأروع الصور للأرض تم التقاطها في العام الجاري 2017. وتظهر بعض هذه الصور بهاء الطبيعة من غابات وأنهار وجبال ومخلوقات وظواهر طبيعية تأخذ الألباب.
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،
أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة،
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري أمس، أعضاء مجلس إدارة جمعية الفجيرة
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
يطرح مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي مجموعة جديدة من الإصدارات البحثية والمعرفية التي تستهدف تعزيز الوعي بحقوق
موضوعات الأدب والفكر والثقافة والفنون في عصر التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، والتحديات التي فرضتها، وإمكانات
■ طيور من الفلامنغو تسير في احضان الطبيعة الخلابة في محمية رأس الخور في دبي، التي تعتبر أول محمية عالمية في منظومة «رامسر»
«أنا خارج لعبة العالم الافتراضي لوسائل التواصل الاجتماعي. نعم لست متواجداً على «الفيس بوك» وغيره. أستخدم فقط الضروري