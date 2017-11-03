جمال الطبيعة يتجلى في 2017

المصدر:
  • إعداد: عمر حرزالله
التاريخ:
صورة
طباعة Email

نشرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» ما وصفته بأروع الصور للأرض تم التقاطها في العام الجاري 2017. وتظهر بعض هذه الصور بهاء الطبيعة من غابات وأنهار وجبال ومخلوقات وظواهر طبيعية تأخذ الألباب.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon