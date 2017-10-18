مزون مليحان.. "ملالا" سوريا دخلت المخيمات لاجئة وخرجت سفيرة

أصبحت اللاجئة السورية مزون مليحان اصغر سفيرة في العالم للنوايا الحسنة ، مستحقة هذا اللقب حيث كرست حياتها لحقها وحق غيرها في التعليم.

وتمكنت مزون من مخيم الزعتري من تجاوز المحن في المخيمات الى ان اصبحت سفيرة.

وعينت الأمم المتحدة مزون المليحان سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الـ"يونيسف"، وبهذا التعيين أصبحت مليحان أصغر سفيرة للنوايا الحسنة في العالم وفي تاريخ الأمم المتحدة.