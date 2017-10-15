إلغاء حفل شيرين في السعودية

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الأحد، إلغاء حفل غنائي خيري كانت ستقيمه الفنانة شيرين عبد الوهاب في المملكة لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وقالت في بيان "تود الهيئة العامة للترفيه التنويه إلى أنه تم توجيه الجهة المنظمة بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب المزمع إقامته نهاية شهر أكتوبر الجاري ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان".

وأوضحت الهيئة أن إلغاء الحفل جاء "لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات."

ودعت الهيئة جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات للتواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.

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