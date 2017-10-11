«المنشار النادر» أحدث سكان «دبي أكواريوم»

استقبل «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» أخيراً، أحدث سكانه: قرش المنشار ذو الأسنان الكبيرة، الذي ينفرد بخطمه «أنفه» الطويل البالغ طوله مترين، والمحدد بأسنان خاصة، ليكون بذلك أحد أكبر الحيوانات المائية التي تعيش في حوض «دبي أكواريوم»، وضمن عائلة أسماك القرش والراي.

وبسبب مجموعة من العوامل الذاتية والخارجية، مثل الصيد الجائر والوقوع خطأً في شباك الصيد، انخفضت أعداد قرش المنشار (الاسم العلمي بريستيس ميكرودون)، على مر السنين، لتصبح اليوم نادرة جداً ومهددة بالانقراض.

ولذلك، لا يُسمح سوى لمراكز الأكواريوم التي تعتمد أفضل برامج التزاوج، بامتلاك هذه الفصيلة النادرة، لكن، وبفضل التزام «دبي أكواريوم» المستمر بأعلى المعايير العالمية في إدارة الأحواض المائية، انضم قرش المنشار إلى عائلة المركز، ليحظى فيه بأفضل رعاية ممكنة. وفي إطار الجهود المتواصلة للمساعدة في تكاثر أعدادها عالمياً، سينضم قرش المنشار إلى برنامج التكاثر الاصطناعي، الذي يتيح لفريق الأكواريوم التعرف أكثر إلى عادات التزاوج لدى هذه الأسماك، الأمر الذي سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى حمايتها من الانقراض.