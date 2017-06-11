«السلمونيلا» تخرج الشوكولاتة من السوق

أعلنت شركة مارس لصناعة الشوكولاتة سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل غالاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق «لاحتمال احتوائها على جرثومة السلمونيلا».

وحذرت الشركة من أن المنتجات المطروحة للبيع في المملكة المتحدة وأيرلندا «يجب عدم تناولها».

وبحسب موقع بي بي سي فقد جاء قرار السحب بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السلمونيلا «الجرثومة المعوية» في مكونات الشوكولاتة.

وقالت الشركة: «نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع.» وتعتقد مارس أن الآلاف من منتجات الشوكولاتة المحتمل إصابتها بالسلمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن. وتضم المنتجات المصابة أنواع «غالاكسي ميلك» عبوة 200 غرام، وأكياس «مينسترلز» 118 غراماً و«مالتيزرز تيزرز» عبوة 35 غراماً التي صنعت قبل الفترة من السادس و13 من مايو 2018.

كما يشمل قرار السحب منتجات أخرى، من بينها «غالاكسي ميلك» متعددة القطع و«غالاكسي كاونترز» 78 غراماً وأكياس غالاكسي 112 غراماً المصنوعة قبل نفس الفترة.

وطلبت الشركة من بائعي التجزئة سحب المنتجات المصابة من الأرفف فوراً. وقالت سلسلة متاجر «تيسكو» البريطانية، لبي بي سي، إنها لن تبيع أياً من المنتجات الواردة في قرار السحب الموجودة في مخازنها.