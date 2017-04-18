أزياء عشاق الطعام

«خزانة الوجبات الخفيفة»، مشروع خرج للنور بعد لقاء عمل في أوهايو الأميركية عام 2013، جمع بين المصورة كلسي ماكليلان ومصمم الأزياء ميشيل ماغوير، بغية العمل على كتاب لوصفات البوظة (الآيس كريم)، وهي سلسلة فوتوغرافية قوامها البذلات والملابس التي تتطابق وتتجانس مع مختلف الأطعمة.

وقد استوحى المبدعان فكرتهما من عشاق الأطعمة الذين يفضلون تناول وجباتهم الخفيفة بعيداً عن طاولات المطاعم، فنرى أحدهم يمسك شطيرته وهو يشاهد فيلم أكشن بمقر العمل، أو آخر يرتاد المواصلات العامة منهمكاً بوجبته، أو من يتناول الغداء مستنداً إلى مقعد في الحديقة. وبحسب المصورة، تلك جميعها أماكن غير رسمية فيما يتعلق بتناول الطعام، ولكن دائماً ما ترتسم علامات الرضا التام عن الوجبات الخفيفة التي يختارها الجائعون.