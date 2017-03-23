رشّة ملح تصنع نجومية طاهٍ في دبي

نصرت كوكشيه التركي، طاهٍ استثنائي يدلّل اللحوم أثناء تقطيعها وشيها وتقديمها، ابتعد عن الأساليب التقليدية في إظهار شغفه بالطهي وعبر عن موهبته بـ«رشة ملح» متفردة أوصلته إلى النجومية وجعلته محط اهتمام ومتابعة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير حول العالم، لدرجة أن أسماء لامعة في هوليوود والوطن العربي توثق زيارتها لدبي بصور تذكارية معه ومقاطع فيديو تحظى بنسب مشاهدة عالية بمجرد نشرها، إضافة إلى أن الفنانة العالمية ريهانا ظهرت مرتدية قميصا يحمل صورة نصرت وهو يرش الملح، كما أن كثيرا من نجوم ملاعب كرة القدم قاموا بتقليد طريقة نصرت في نثر الملح احتفالاً بتسجيل الأهداف ومن بينهم البرازيلي كارلوس ادواردو والانجليزي داني ويلباك وغيرهما.

ضجة واسعة

أحدث أسلوب الطاهي التركي نصرت كوكشيه، في التعامل مع اللحوم ضجة واسعة، لاسيما بعد انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل، وهو يرتدي نظارته ذات العدسات السوداء ويحضر قطع اللحم بأسلوب استعراضي لا نظير له على الإطلاق، فبين «الطبطبة» على اللحم وطرافة التقطيع ونزع الدهن وإثارة الشواء ونثر الملح بأسلوب مُلهم وإثارة صوت اللهب، تذوب الحواس في مشهد خيالي مشوق يتيح شم الرائحة وتذوق الطعم عن بُعد، لاسيما وأن عروض نصرت احترافية ومتكاملة من حيث الأداء الحركي والموسيقى والمتعة البصرية.

والطريف أيضاً، انتشار كثير من مقاطع الفيديو لأشخاص يحضرون وجباتهم على طريقة نصرت، مستحضرين أسلوبه المميز في التعامل مع اللحوم ونثر الملح وإطلالته الخارجية وطريقة تصفيف شعره ووقوفه وإمساكه بالسكين، كما أن منهم من صمم عروضا راقصة مستوحاة من «رشة الملح» الشهيرة للطاهي التركي.

إبداع وابتكار

وبالنظر إلى شهرة نصرت القياسية كمثال، تتضح أهمية الإبداع والابتكار والإتيان بالجديد للتميز وتصدر المشهد وتحقيق شعبية تتخطى الحدود وتصل إلى العالم، ولعل المتابعات الواسعة والصدى العالمي الكبير الذي يحظى به الطاهي التركي، يفتح الأعين على ضرورة تطوير كثير من برامج الطهي على القنوات الفضائية، لاسيما وأن مقاطع فيديو صغيرة لنصرت تستحوذ على نصيب الأسد من المشاهدات و«اللايكات» على مواقع التواصل، بعكس كثير من برامج الطهي التي تبثها أهم القنوات وتُخصص لها ميزانيات ضخمة وتعتمد على أحدث تقنيات وأدوات التصوير، دون أن تحرك أدنى حد من خيال المشاهد أو تفتح شهيته، نظراً لسيرها بإيقاع تقليدي رتيب.

بساطة متناهية

لا يتجاوز أسلوب إخراج غالبية برامج الطهي، تصوير المكونات وأخذ لقطة واسعة «لونغ شوت» للشيف مع استديو الطهي لإبراز جمال الديكور وحداثته، وأخيراً تصوير الطبق بشكله النهائي، علاوة على أن كثير من طهاة هذه البرامج يحضرون وجبات «فضائية» صعبة التحضير ظناً منهم أن ذلك أفضل أسلوب لإبراز خبرتهم الطويلة في المجال، ولكن نصرت وببساطة متناهية وبكاميرا «موبايل» ذكي وأسلوب أدائي رائع أوجد لنفسه مكانة متقدمة في عالم الطهي، وجعل عملية تحضير الطعام ممتعة ومسلية وجذابة ومحببة لجميع أفراد العائلة.

شغف

المتصفح لحساب الطاهي التركي نصرت كوكشيه، سيشعر بمقدار شغف كوكشيه بعالم اللحوم، واهتمامه بتكريس مظهره طاهياً عصرياً أنيقاً تحظى أطباقه بإعجاب مشاهير السياسة والفن والرياضة والإعلام والأزياء.