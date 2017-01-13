حمدان بن محمد يتنازل عن المركز الأول للوصيف في بطولة "فزاع " للصيد بالصقور «التلواح»

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بمنح جائزة المركز الأول لفئة حر وحش فرخ محلي للشيوخ التي حققها صقره "غيث" في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح إلى الصقر "بي 6" صاحب المركز الثاني في مبادره من سموه لتحفيز المشاركين على التفوق ومكافأة المجتهدين .

وكانت هذه المبادرة "مسك الختام" للبطولة التي تواصلت على مدار 11 يوماً بمشاركة قياسية وكبيرة من الصقور المحلية والخليجية التي تنافست في البطولة المنظمة من قبل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتعد البطولة الأكبر على أجندة البطولات في المركز.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ان مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصقره "غيث" أشعل فتيل المنافسة وهو الداعم المحب لجميع الرياضات الأصيلة والتراثية سواء الخيول منها أم الصقور إلا أن تنازل سموه عن المركز الأول لصاحب المركز الثاني يرسخ مبادرة عام الخير منذ بدايته ويثبت أن سموه داعم لهذه البطولة سواء شارك أم لم يشارك ..لافتا الى ان سموه قد بادر بدعم الرياضات التراثية منذ أن كان على مقاعد الدراسة ويستمر بتقديم الدعم للأجيال الحالية والقادمة وذلك للإعتزاز بهويتهم الوطنية وعرض الموروث الشعبي للدولة بصورة مشرفة أمام جميع الحضارات الأخرى وغرس روح الوطنية فيهم وضرب أجمل صور روح التلاحم بين الحكومة والشعب.

وجاء خروج "غيث" من القائمة لتشمل الجوائز كافة الصقور العشرة المتبقية في هذه الفئة فيما كان الفائز الأكبر سويدان دميثان سويدان الذي تقدم للمركز الأول حيث ثمن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد منوها بانها تقدم درسا من دروس القيادة الرشيدة لتحفيزنا على الإبداع والتفوق وعدم التوقف عن العمل من أجل تحقيق نتائج وإنجازات أفضل.

وشهد نهائيات الشيوخ والعامة التي أقيمت في الموقع الدائم لبطولات فزاع للصيد بالصقور في منطقة الروية بدبي تنافس 204 صقور في 20 فئة لتمتد الإثارة على مدار يوم حافل بالمستويات القوية.

جاءت الانطلاقة مع "الشيوخ" وفي البداية انطلقت فئة حر وحش فرخ حيث تمكن "غيث" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة الصقار غياث الهلالي وإشراف الصقار سهيل الكتبي من تسجيل أفضل الأزمنة بواقع 20.275 ثانية لتأتي مبادرة سموه بمنح المركز الأول للصقر "بي 6" لمالكه سويدان دميثان سويدان الذي حقق 20.712 ثانية وجاء خلفه "الغنامي" لفريق "أف 3" بقيادة راشد الكندي بزمن 21.101 ثانية.